El ‘Circo de la Casa de la Comedia’ se instalará en Plaza Vea de Independencia del 17 de julio al 16 de agosto de 2026, ofreciendo magia y humor para toda la familia. | Foto: difusión

El ‘Circo de la Casa de la Comedia’ se instalará en Plaza Vea de Independencia del 17 de julio al 16 de agosto de 2026, ofreciendo magia y humor para toda la familia. | Foto: difusión

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'La Casa de la Comedia' vuelve por partida doble. Además de regresar a las grabaciones desde el pasado 11 de junio luego de alejarse de los escenarios tras sufrir varias extorsiones, algunas de sus figuras más representativas han anunciado el lanzamiento de su circo, que se instalará en Plaza Vea de la avenida Carlos Izaguirre 284, en Independencia.

Del 17 de julio al 16 de agosto del 2026, Luigi Carbajal, Frejolito Jr., El Soly, Sapito, Chancalata y Lisandra Lizama llevarán lo mejor de su arte y su encanto al 'Circo de la Casa de la Comedia', que llegará por primera vez a Lima Norte para ofrecer una temporada llena de humor, magia y acrobacias para toda la familia.

'La Casa de la Comedia' regresó a YouTube

Después de tomarse unos meses de descanso, 'La Casa de la Comedia' volvió con una nueva temporada y con un elenco de lujo. Entre los artistas confirmados están Xiomy Kanashiro, La Mackyna, Pato Ovalle, Jefferson 'El canero', Lisandra Lizama y Álvaro Aurora, quien generó polémica por un conflicto con su padre, Edwin Aurora.

La nueva temporada de 'La Casa de la Comedia', que también cuenta con la participación de Dayanita, Jofresito Jr., Molly Gereda, Flautin Jorge y La Shirley, se grabará en el local de la Ponce House, en Santa Clara.

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'El Circo de la Casa de la Comedia' se estrena en Independencia

El espectáculo de 'El Circo de la Casa de la Comedia' estará lleno de humor y actos circenses en su máxima expresión. Cada función combinará sketches, ocurrencias, interacción con el público y números especialmente preparados para grandes y chicos. Las entradas están a la venta en Teleticket y en la boletería del mismo circo.

La producción reunirá a algunas de las figuras más conocidas del entretenimiento y las plataformas digitales, que compartirán escenario con artistas circenses nacionales e internacionales en un espectáculo pensado para hacer reír de principio a fin.

Entre los atractivos destacan los actos de monociclo acrobático, malabaristas, sombrilla aérea, pulsador olímpico, aro en las alturas y payasos que prometen sorprender con su talento. A ello se suma un elenco de bailarinas que formará parte de un vistoso ballet coreográfico.