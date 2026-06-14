Kike Suero lamentó que los anfiteatros de la Chabuca Granda sean destruidos. Foto: Composición LR/Instagram.

Kike Suero lamentó que los anfiteatros de la Chabuca Granda sean destruidos. Foto: Composición LR/Instagram.

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Kike Suero alzó su voz de protesta tras la destrucción de los anfiteatros en la Alameda Chabuca Granda, en el Centro de Lima, donde diversos cómicos ambulantes realizaban presentaciones ante decenas de espectadores.

El humorista reaccionó con indignación por la medida adoptada por la Municipalidad de Lima (MML) y la calificó como un "atentado" contra la cultura. Según sostuvo, los principales afectados son los artistas que trabajan en la calle.

“Me llena de indignación que las autoridades de la Municipalidad de Lima hayan destruido los anfiteatros de Chabuca Granda porque allí se hacía cultura”, señaló el humorista de 57 años a Trome.

Kike Suero recuerda que gracias a la Alameda sus hijos comían

Kike Suero también recordó que, durante sus años como cómico ambulante en la Alameda Chabuca Granda, los ingresos que obtenía de sus presentaciones le permitieron sacar adelante a sus dos hijos.

“No solo con los cómicos ambulantes, sino con los músicos y otros artistas que buscaban un espacio para demostrar su talento. Mucha gente allí se ganaba el pan diario; yo en mis tiempos con lo que ganaba en las plazas le daba de comer a mis hijos Jim y Dayana”, relató.

Por otra parte, consideró que una alternativa más adecuada habría sido reforzar la seguridad en la zona. En ese sentido, sostuvo que la MML debió implementar mayor resguardo policial para proteger tanto a los artistas como al público que acudía a los espectáculos.

¿Por qué destruyen los anfiteatros de la Alameda Chabuca Granda?

La Municipalidad de Lima decidió intervenir los anfiteatros de la Alameda Chabuca Granda en el Centro de Lima con el objetivo de recuperar áreas públicas, eliminar el comercio informal y reforzar la seguridad en la ciudad.

Justamente, la medida contempló la demolición de dos anfiteatros usados como escenario por cómicos y artistas en sus presentaciones.