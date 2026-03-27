'La Casa de la Comedia' anuncia su cierre definitivo tras denunciar extorsión: "Nos duele esta decisión"

El programa digital ‘La Casa de la Comedia’ anunció el cierre definitivo de sus actividades tras denunciar ser víctimas de extorsión, según un comunicado difundido en sus redes sociales.

La decisión, de acuerdo con lo señalado por el equipo, responde a un contexto que consideran insostenible, por lo que optaron por poner fin a sus grabaciones y presentaciones, priorizando la seguridad de quienes forman parte del proyecto y del público.

Comunicado de 'La Casa de la Comedia'. Foto: IG

‘La Casa de la Comedia’ anuncia su cierre en comunicado

A través de un post publicado en su cuenta oficial de Instagram, el equipo confirmó que suspenderán de manera definitiva sus actividades, poniendo punto final al proyecto humorístico.

En el comunicado, explicaron que la decisión se tomó debido a la situación que vienen enfrentando, la cual, según indicaron, ha alcanzado un nivel que no les permite continuar con normalidad. Asimismo, agradecieron el respaldo del público durante el tiempo que estuvieron activos.

“Esta difícil decisión se debe a la situación de extorsión que venimos enfrentando, la cual ha llegado a un punto insostenible. Hoy debemos priorizar la seguridad de todo nuestro equipo y la de nuestro público, que nos acompaña en cada grabación. […] Gracias por cada risa, cada mensaje y por acompañarnos durante todo este tiempo. Nos llevamos su cariño como nuestro mayor logro”, se lee en el mensaje.

Integrantes del elenco reaccionan al cierre del programa

Tras conocerse el anuncio, varios integrantes del elenco se pronunciaron en redes sociales. Xiomy Kanashiro expresó su agradecimiento al equipo, mientras que Lisandra Lizama, conocida como ‘La Cubana’, publicó un mensaje en el que escribió: “Mi casa por tres años cierra sus puertas por la delincuencia”.

Dayanita se pronuncia tras cierre de 'La Casa de la Comedia'. Foto: IG

Otra de las reacciones fue la de la actriz cómica Dayanita, quien también anunció su salida del proyecto a través de un comunicado en el que explicó los motivos de su decisión.

“Con mucho respeto y cariño quiero compartir con todos ustedes que he tomado la decisión de cerrar una hermosa etapa que me dio ‘La Casa de la Comedia’. Doy un paso al costado por motivo de seguridad ya que PONCE PRODUCCIONES está sufriendo atentados de extorsión”, escribió.