HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     
Espectáculos

Jefferson Farfán muestra pruebas contra Magaly Medina y la reta a demostrar que las firmas en sus hojas de servicio comunitario son suyas

Jefferson Farfán respondió a las críticas de Magaly Medina tras exponer su servicio comunitario. En redes, el exfutbolista pidió a la periodista que reconozca firmas de documentos oficiales.


El exfutbolista mostró pruebas en Instagram para respaldar sus afirmaciones sobre irregularidades en su sentencia. También retó a Medina a confirmar si son de su puño y letra.
El exfutbolista mostró pruebas en Instagram para respaldar sus afirmaciones sobre irregularidades en su sentencia. También retó a Medina a confirmar si son de su puño y letra. | Fotos: captura/Youtube
Escuchar
Resumen
Compartir

Luego de que Magaly Medina se indignara con Jefferson Farfán por exponer dónde realiza su servicio comunitario como parte de su sentencia, el futbolista no dudó en burlarse de la periodista. Asimismo, la ‘Foquita’ mostró un documento en sus redes sociales y le pidió a la ‘Urraca’ que diga si son o no sus firmas.

“Señora Magaly, voy a ser corto y breve con su pedido, el día de ayer a las pruebas del Poder Judicial. Quiero comentarle que mis abogados ya presentaron desde el día 1 las pruebas al Poder Judicial. Ahora, quiero que usted me diga más bien, reconoce sus firmas de estas fechas, porque acá se identifica el INPE y la parroquia”, comentó el empresario este martes 16 de junio.

PUEDES VER: Magaly Medina lanza ácida crítica contra Rodrigo González por revelar dónde hace su servicio comunitario: “Nunca volverán a ser mis amigos”

lr.pe

Jefferson Farfán no suelta a Magaly Medina

Tras ser retado por Magaly Medina a mostrar pruebas, Jefferson Farfán difundió documentos que, según indicó, respaldan sus acusaciones de irregularidades en el cumplimiento de su servicio comunitario. El exfutbolista también la emplazó a reconocer presuntas firmas registradas en documentos oficiales.

“Yo estoy hablando con esto porque tengo un respaldo y pruebas de lo que estoy hablando. Espero que usted solamente pueda decir sí o no. Si usted fue la que firmó y puso su huella en todas estas fechas”, añadió mediante un video publicado en Instagram.

Jefferson Farfán RETA a Magaly Medina a confirmar si las firmas en sus hojas de servicio comunitario son suyas:

Jefferson Farfán RETA a Magaly Medina a confirmar si las firmas en sus hojas de servicio comunitario son suyas: "Sí o no"

Por otro lado, el popular ‘10 de la calle’ se burló de Magaly Medina, quien expresó su indignación por el actuar de Jefferson Farfán y a quien le recordó que ella tiene derecho a la privacidad.

“No la veo con la misma seguridad como cuando presenta un ‘ampay’. ¿Qué está pasando? Es increíble, ¿no? El mundo da muchas vueltas. Debería asumir su responsabilidad. Ahora está pidiendo respeto y privacidad. Es increíble. Yo creo que el respeto uno se gana con los actos. La espero hoy a las 9.50 p. m.”, concluyó.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Magaly Medina lanza ácida crítica contra Rodrigo González por revelar dónde hace su servicio comunitario: “Nunca volverán a ser mis amigos”

Magaly Medina lanza ácida crítica contra Rodrigo González por revelar dónde hace su servicio comunitario: “Nunca volverán a ser mis amigos”

LEER MÁS
Jefferson Farfán desafía a Magaly Medina tras su indignación por exposición de su servicio comunitario: "Ahora pides privacidad"

Jefferson Farfán desafía a Magaly Medina tras su indignación por exposición de su servicio comunitario: "Ahora pides privacidad"

LEER MÁS
Revelan el distrito y centro donde Magaly Medina cumple trabajo comunitario tras la denuncia de Jefferson Farfán

Revelan el distrito y centro donde Magaly Medina cumple trabajo comunitario tras la denuncia de Jefferson Farfán

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Revelan el distrito y centro donde Magaly Medina cumple trabajo comunitario tras la denuncia de Jefferson Farfán

Revelan el distrito y centro donde Magaly Medina cumple trabajo comunitario tras la denuncia de Jefferson Farfán

LEER MÁS
Hermana gemela de Milett Figueroa impacta al mostrar foto de su adolescencia y el radical cambio que dio 20 años después

Hermana gemela de Milett Figueroa impacta al mostrar foto de su adolescencia y el radical cambio que dio 20 años después

LEER MÁS
‘Majo con Sabor’ confirma que terminó con Gabriel Calvo y revela el verdadero motivo de la ruptura: “No me gustó lo que pasó con Keiko Fujimori”

‘Majo con Sabor’ confirma que terminó con Gabriel Calvo y revela el verdadero motivo de la ruptura: “No me gustó lo que pasó con Keiko Fujimori”

LEER MÁS
Patricio Parodi es ampayado besando a Flavia López tras protagonizar romántica escena con Rosángela Espinoza

Patricio Parodi es ampayado besando a Flavia López tras protagonizar romántica escena con Rosángela Espinoza

LEER MÁS
Romina Gachoy revela la decisión que tomaron los hijos de Angie Jibaja tras su regreso al Perú: "Están en una edad..."

Romina Gachoy revela la decisión que tomaron los hijos de Angie Jibaja tras su regreso al Perú: "Están en una edad..."

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura o Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura o Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025