El exfutbolista mostró pruebas en Instagram para respaldar sus afirmaciones sobre irregularidades en su sentencia. También retó a Medina a confirmar si son de su puño y letra. | Fotos: captura/Youtube

El exfutbolista mostró pruebas en Instagram para respaldar sus afirmaciones sobre irregularidades en su sentencia. También retó a Medina a confirmar si son de su puño y letra. | Fotos: captura/Youtube

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Luego de que Magaly Medina se indignara con Jefferson Farfán por exponer dónde realiza su servicio comunitario como parte de su sentencia, el futbolista no dudó en burlarse de la periodista. Asimismo, la ‘Foquita’ mostró un documento en sus redes sociales y le pidió a la ‘Urraca’ que diga si son o no sus firmas.

“Señora Magaly, voy a ser corto y breve con su pedido, el día de ayer a las pruebas del Poder Judicial. Quiero comentarle que mis abogados ya presentaron desde el día 1 las pruebas al Poder Judicial. Ahora, quiero que usted me diga más bien, reconoce sus firmas de estas fechas, porque acá se identifica el INPE y la parroquia”, comentó el empresario este martes 16 de junio.

Jefferson Farfán no suelta a Magaly Medina

Tras ser retado por Magaly Medina a mostrar pruebas, Jefferson Farfán difundió documentos que, según indicó, respaldan sus acusaciones de irregularidades en el cumplimiento de su servicio comunitario. El exfutbolista también la emplazó a reconocer presuntas firmas registradas en documentos oficiales.

“Yo estoy hablando con esto porque tengo un respaldo y pruebas de lo que estoy hablando. Espero que usted solamente pueda decir sí o no. Si usted fue la que firmó y puso su huella en todas estas fechas”, añadió mediante un video publicado en Instagram.

Jefferson Farfán RETA a Magaly Medina a confirmar si las firmas en sus hojas de servicio comunitario son suyas: "Sí o no"

Por otro lado, el popular ‘10 de la calle’ se burló de Magaly Medina, quien expresó su indignación por el actuar de Jefferson Farfán y a quien le recordó que ella tiene derecho a la privacidad.

“No la veo con la misma seguridad como cuando presenta un ‘ampay’. ¿Qué está pasando? Es increíble, ¿no? El mundo da muchas vueltas. Debería asumir su responsabilidad. Ahora está pidiendo respeto y privacidad. Es increíble. Yo creo que el respeto uno se gana con los actos. La espero hoy a las 9.50 p. m.”, concluyó.