Keiko Fujimori encabeza el conteo de la ONPE cuando falta poco para llegar al 100%. Foto: Composición LR/Captura/América TV/'X'

Keiko Fujimori encabeza el conteo de la ONPE cuando falta poco para llegar al 100%. Foto: Composición LR/Captura/América TV/'X'

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El avance del conteo oficial de la ONPE tras la segunda vuelta electoral mantiene en vilo al país. Con una tendencia que favorece a Keiko Fujimori frente a Roberto Sánchez, distintas personalidades del espectáculo y la cultura han comenzado a pronunciarse sobre el posible desenlace de los comicios, lo que genera un intenso debate en redes sociales.

Una de las voces que más llamó la atención fue la de Lourdes Bérninzon, recordada actriz de América Televisión y ex Miss Perú 1975, quien expresó su preocupación ante un eventual gobierno de la lideresa de Fuerza Popular. A través de contundentes declaraciones, la artista manifestó su rechazo a la posible llegada de Fujimori a Palacio de Gobierno e incluso lanzó una dura advertencia sobre el futuro de la democracia en el país.

Tweet de Lourdes Bérninzon en contra de posible gobierno de Keiko Fujimori.

Actriz de América Televisión en desacuerdo con posible gobierno de Keiko Fujimori

Lourdes Bérninzon no dudó en utilizar sus redes sociales para expresar su malestar ante la posibilidad de que Keiko Fujimori se convierta en la próxima presidenta del Perú. A través de su cuenta oficial de 'X' (antes, Twitter), la recordada actriz cuestionó los resultados que vienen arrojando las elecciones y puso en duda el amplio respaldo que estaría obteniendo la lideresa de Fuerza Popular.

"En Perú perdió las elecciones. Gobernaría con más del 90% de desaprobación y me pregunto, ¿de dónde sacó tantos votos?", escribió la exfigura de América Televisión, en referencia a los resultados registrados dentro del territorio nacional, donde Roberto Sánchez habría conseguido una mayor votación.

Sin embargo, el panorama electoral cambió con el conteo de los sufragios emitidos por los peruanos residentes en el extranjero, sector en el que Keiko Fujimori logró una amplia ventaja sobre el candidato de Juntos por el Perú, lo que sería determinante para inclinar la balanza a su favor.

PUEDES VER: Viralizan video inédito de Keiko Fujimori como modelo en su adolescencia y genera comentarios divididos en redes

"La democracia ha terminado en mi país": la dura sentencia de Lourdes Bérninzon contra Keiko Fujimori

Las críticas de Lourdes Bérninzon no quedaron ahí. La actriz continuó expresándose sobre el eventual triunfo de Keiko y aseguró que el Perú podría atravesar una etapa similar a la que se vivió durante el gobierno de su padre, el fallecido expresidente Alberto Fujimori.

A través de sus publicaciones en redes sociales, la artista manifestó su profunda preocupación por el rumbo político que tomaría el país.

"Viviremos tiempos como los de su padre dictador, quien estuvo encarcelado por más de 20 años", escribió la ex Miss Perú 1975, recordando los cuestionamientos y condenas que marcaron al régimen fujimorista. Asimismo, sostuvo que una eventual llegada de la lideresa de Fuerza Popular al poder significaría una concentración de influencia en distintas instituciones del Estado.

"Con ella, la democracia ha terminado en mi país", sentenció Bérninzon, al considerar que Fuerza Popular tendría una importante presencia en diversos espacios de poder, entre ellos el Ejecutivo, el Legislativo y otras entidades estatales.