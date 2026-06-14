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Popular conductora peruana y exestrella de América Televisión anuncia fin de su romance con el padre de sus hijas y revela el duro motivo de su decisión

Fue figura en uno de los programas más vistos de América Televisión y ahora afronta una dura prueba. La conductora dejó en shock a todos al anunciar el final de su relación con el padre de sus hijas con un contundente mensaje.

Marianita Espinoza brilló en América TV en el programa 'En boca de todos'. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
Marianita Espinoza brilló en América TV en el programa 'En boca de todos'. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
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Marianita Espinoza volvió a captar la atención del público tras anunciar el término de su relación con el padre de sus hijas. La conocida conductora radial compartió la noticia a través de sus redes sociales, donde publicó un mensaje en el que dejó entrever las razones que la llevaron a poner fin a esta etapa de su vida personal.

La también exintegrante del desaparecido programa televisivo 'En boca de todos' aseguró que tomó la decisión con serenidad y convencida de haber entregado lo mejor de sí durante la relación. En su pronunciamiento, destacó que existen límites que no está dispuesta a tolerar y que el respeto es un valor indispensable dentro de cualquier vínculo afectivo.

Locutora Marianita confirma su ruptura en redes sociales.

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Marianita Espinoza anuncia ruptura de su relación con el padre de sus hijas

Mediante una publicación en Instagram, Marianita confirmó oficialmente su separación. La conductora radial explicó que la relación llegó a su fin luego de que se vulnerara un aspecto que considera fundamental para la convivencia y el entendimiento entre dos personas.

“Mi relación con el papá de mis hijas se ha terminado; para mí el respeto es base fundamental para todo. Cuando se rompe y se pasa esa línea, ya no hay nada”, expresó la comunicadora en el mensaje difundido a sus seguidores.

Asimismo, Marianita señaló que afronta este nuevo capítulo con tranquilidad, convencida de las decisiones que ha tomado y del papel que desempeñó durante los años que compartió con su ahora expareja. “Me quedo tranquila por la clase de mujer que soy y todo lo que he dado en este tiempo; tengo claro lo que soy, lo que merezco y lo que no permitiré también”, manifestó.

“Sin más que decir, cierro esta etapa de mi vida con mucho aprendizaje y con mi corazón tranquilo; ahora lo único importante aquí será el bienestar integral y emocional de mis niñas”, sentenció.

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¿Qué había dicho Marianita sobre el padre de sus hijas?

Años atrás, Marianita ya había compartido algunos detalles sobre la dinámica familiar que mantenía con el padre de sus hijas. Durante una entrevista, la conductora radial comentó que una de las situaciones que más le generaba dificultades estaba relacionada con la distribución de las responsabilidades dentro del hogar.

“Me salió un poquito inútil. Ahora ya carga las cosas, antes ni las cargaba, ya me desarma el coche, antes lo hacía renegando pero ahora lo hace por voluntad propia”, comentó.

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