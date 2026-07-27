Investigadoras concluyen que esta máscara, encontrada en Bordo Marcial, es el objeto de cobre más antiguo en los Andes, sugiriendo un desarrollo tecnológico simultáneo en diversas áreas. | Composición LR/National Geographic/ChatGPT

Investigadoras concluyen que esta máscara, encontrada en Bordo Marcial, es el objeto de cobre más antiguo en los Andes, sugiriendo un desarrollo tecnológico simultáneo en diversas áreas. | Composición LR/National Geographic/ChatGPT

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Durante décadas, los Andes centrales destacaron como el eje exclusivo del desarrollo metalúrgico prehispánico. Un hallazgo científico cambió esa postura tras el análisis de una máscara antropomorfa de cobre con aproximadamente 3.000 años de antigüedad. Sobre ese vestigio, las investigadoras Leticia Inés Cortés y María Cristina Scattolin concluyeron en la revista Antiquity que constituye "el objeto de cobre intencionalmente trabajado más antiguo que se ha descubierto en los Andes".

Este hito confirma que la experimentación con dicho metal ocurrió de forma simultánea en múltiples territorios andinos, no en una sola zona. Como señalan las autoras del estudio, según National Geographic, "más de una región estaba implicada en el origen de esta tecnología", un dato clave que redefine los paradigmas históricos de la metalurgia en Sudamérica.

Leticia Inés sostiene la máscara el día del hallazgo. Foto: Marilín Calo/National Geographic

¿Cómo se descubrió la máscara de cobre de 3.000 años en los Andes, fuera de Perú?

En abril de 2005, tras las lluvias en el valle del Cajón, habitantes locales divisaron una placa metálica junto a restos humanos. El hallazgo ocurrió en Bordo Marcial, provincia de Catamarca, Argentina. Excavaciones arqueológicas confirmaron el rescate de una máscara antropomorfa de casi 3.000 años de antigüedad, considerada el testimonio de cobre trabajado más antiguo de los Andes.

Anverso y reverso de la máscara antropomorfa de cobre. Foto: Leticia Inés Cortés/National Geographic

El objeto mide 18 centímetros de alto, 15 de ancho y apenas un milímetro de espesor. Sus rasgos (ojos, nariz y boca) se moldearon mediante repujado posterior e incluyen nueve orificios en sus bordes para sujeción ceremonial. La pieza presentó un orificio adicional que evidencia que incluso fue reparada antes de quedar enterrada. Análisis metalúrgicos revelaron cobre casi puro, moldeado con martillado y calor, sin aleaciones ni fundición.

El artefacto reposaba sobre un entierro colectivo de al menos 14 individuos entre hombres, mujeres y niños. Los esqueletos exhibían manchas verdosas por el contacto directo con los minerales tras siglos bajo tierra. Dataciones por radiocarbono ubicaron este contexto funerario entre 1400 y 1000 a. C., lo que transforma a la reliquia en un hito de la metalurgia prehispánica andina.

Genaro Chaile y su madre Cecilia Marcial, quienes encontraron la máscara, alertaron sobre el hallazgo y la donaron al Museo Eric Boman de Santa María de Yocavil, en la provincia de Catamarca. Foto: María Cristina Scattolin/National Geographic

¿Por qué esta máscara de cobre transforma la historia de la metalurgia andina?

Durante años, la historia oficial ubicó el origen del trabajo metalúrgico precolombino exclusivamente en el actual territorio peruano. Sin embargo, las investigadoras advierten que esa perspectiva respondía al protagonismo posterior de los Andes centrales. El hallazgo demuestra que los pobladores del sur andino experimentaban con cobre desde fechas muy tempranas, lo cual prueba un inicio tecnológico mucho más complejo.

La aparición dentro de una tumba revela su función simbólica, pues los arqueólogos sostienen que "fue colocada deliberadamente sobre los restos humanos como parte de un ritual funerario". Sus perforaciones laterales indican que permanecía atada al rostro del difunto, fija a un soporte o integrada en un objeto ceremonial de material orgánico. Por aquella razón, el objeto representa una prueba clave sobre las costumbres de las primeras comunidades agropastoriles meridionales.

Pendiente, probablemente de cobre, de unos 3.000 años de antigüedad y procedente del sitio arqueológico de Bordo Marcial. Foto: Leticia Inés Cortés/National Geographic

Lejos de restar relevancia a Perú, el descubrimiento amplía la visión sobre la evolución tecnológica regional. Las autoras plantean que el conocimiento para trabajar el cobre pudo desarrollarse de forma paralela en distintos sectores de la cordillera. De esta manera, las técnicas metalúrgicas surgieron en múltiples focos de innovación interconectados por redes de intercambio antes del florecimiento de las grandes civilizaciones.