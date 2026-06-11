Final de La Granja VIP Perú 2026: cuándo es, participantes, dónde y cómo votar por tu finalista favorito en el reality de convivencia de Panamericana
'La Granja VIP' entra en su etapa decisiva y en pocos días se sabrá qué granjero se llevará los S/100.000 de premio. Conoce cómo ayudarlo a ganar y todos los detalles de la esperada gran final.
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La cuenta regresiva ha comenzado. Este sábado 13 de junio se llevará a cabo la gran final de 'La Granja VIP Perú' 2026, el reality de convivencia de Panamericana Televisión que durante tres meses reunió a diversas figuras del espectáculo en una intensa competencia marcada por desafíos, estrategias y eliminaciones.
La expectativa es alta entre los seguidores del programa, ya que uno de los participantes se llevará el premio mayor de S/100.000. Sin embargo, antes de la esperada gala final, los concursantes aún deberán superar una última eliminación que definirá quiénes serán los cinco granjeros que competirán por convertirse en el ganador de la temporada.
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¿Quiénes son los finalistas de 'La Granja VIP'?
Actualmente, seis participantes (Paul Michael, Pamela López, Cri Cri, Gabriela Herrera, Mónica Torres y Shirley Arica) continúan en competencia dentro de 'La Granja VIP Perú' 2026. No obstante, solo cinco lograrán llegar a la gran final de este sábado. La producción del reality ha anunciado una última eliminación para este viernes, jornada en la que tres granjeros quedarán nominados y uno de ellos abandonará definitivamente el programa. Entre los participantes que están en riesgo figura Cri Cri.
Por el momento, Paul Michael y Mónica Torres son los únicos concursantes que ya tienen asegurado su lugar en la final. El cantante obtuvo su clasificación tras imponerse en una exigente prueba física, mientras que la actriz consiguió su pase el 10 de junio luego de superar una competencia decisiva frente a sus rivales. Los demás participantes aún deberán luchar por mantenerse en carrera y formar parte de la gala que definirá al ganador de los S/100.000.
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¿Dónde y cómo votar por los finalistas en 'La Granja VIP'?
Los seguidores del reality pueden apoyar a sus participantes favoritos a través de la plataforma oficial de votación habilitada por la producción de 'La Granja VIP Perú'. Para participar, los usuarios deben ingresar al sitio web oficial del programa, crear una cuenta o iniciar sesión con sus datos registrados.
Una vez dentro de la plataforma, los espectadores podrán seleccionar al concursante que desean respaldar y emitir su voto. La producción también ha habilitado modalidades de votación que permiten incrementar el apoyo a determinados participantes. El resultado final dependerá en gran medida del respaldo del público, que tendrá la última palabra para elegir al ganador de esta edición del reality de convivencia de Panamericana Televisión.