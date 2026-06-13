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Fabio Agostini, ganador de ‘La casa de los famosos’, sorprende al pedir votos por Shirley Arica para que gane ‘La granja VIP Perú’: “Se lo merece”

Fabio Agostini, campeón de 'La casa de los famosos Telemundo', expresó su deseo de ver a Shirley Arica como ganadora y la considera merecedora del triunfo en esta primera temporada. El apoyo se da a pocas horas del desenlace.

Fabio Agostini, campeón de 'La casa de los famosos Telemundo', apoya a Shirley Arica en la final de 'La granja VIP Perú'. Pide que voten por ella para que gane el reality.
Fabio Agostini, campeón de 'La casa de los famosos Telemundo', apoya a Shirley Arica en la final de 'La granja VIP Perú'. Pide que voten por ella para que gane el reality. | Foto: Instagram
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Este sábado 13 de junio se llevará a cabo la gran final de 'La granja VIP Perú' y varias figuras del espectáculo no han dudado en revelar a qué finalista le están dando su apoyo. Pero el mensaje más esperado por muchos era el de Fabio Agostini, el flamante campeón de 'La casa de los famosos Telemundo'. El español sorprendió con su mensaje.

A través de su cuenta de Instagram, Fabio Agostini, quien ganó US$200.000 el último jueves 11 de junio, reveló que apoyará a Shirley Arica para que saboree la victoria de la primera temporada de 'La granja VIP Perú'. Asimismo, el exparticipante de 'Combate' pidió que voten por la 'Chica realidad' a través de la web del reality.

PUEDES VER: Pablo Heredia rompe en llanto por la clasificación de Shirley Arica a la final de ‘La granja VIP Perú’ tras fallido romance: “Lo logramos”

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Fabio Agostini pide votos para Shirley Arica

A pocas horas de la gran final de 'La granja VIP Perú', Fabio Agostini confirmó que en esta oportunidad apoyará a Shirley Arica, con quien coincidió en 'Tierra brava', y espera que ella sea la ganadora porque se lo merece.

“Atención a toda la gente de Perú. Hoy es la final de ‘La granja VIP’ y tenemos que ayudar todos a mi amiga Shirley Arica para que gane el programa porque es la chica que se lo merece, la verdad. Así que vamos todos a apoyarla”, expresó Agostini.

Cabe indicar que Shirley Arica aseguró su pase a la gran final del reality el último viernes 12 de junio, al ser la más votada por el público. “Los amo, gracias”, dijo antes de ponerse a saltar de felicidad. “Ay, estoy temblando, Ethel. Feliz, contenta, muy agradecida con todo el público, con todo mi fandom, con Team Indomable, Team Hijitas, Team Rayo, Team Corazón Valiente, Team Corazón Indomable y todos los corazones. A todos les mando un beso enorme”, sostuvo la popular 'Chica realidad'.

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