Brígida Curo sí mencionó que “la japonesa se vaya a su país” en alusión a Keiko Fujimori, pero no cuando Fuerza Popular comenzó a liderar conteo de la ONPE

Esta verificación fue elaborada por Dany Seminario en el marco del voluntariado Verificador Lab, un proyecto desarrollado en colaboración con LatamChequea.

En medio del conteo de votos de la segunda vuelta presidencial, se viralizó en redes sociales un video de la candidata a la segunda vicepresidencia por Juntos por el Perú, Brígida Curo, en el que menciona que “la japonesa se vaya a su país”. Según usuarios, la declaración habría sido realizada después de que Keiko Fujimori superara a Roberto Sánchez en los resultados preliminares del conteo de actas realizado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Aunque Curo sí se dirigió a la lideresa de Fuerza Popular durante las Elecciones Generales 2026, sus palabras no fueron pronunciadas en el marco de la segunda vuelta. En realidad, corresponden a un episodio ocurrido durante la campaña de primera vuelta y estuvieron vinculadas a una respuesta frente a comentarios y ataques racistas dirigidos en su contra.

La publicación con mayor alcance circula en Facebook y acumula más de 335.000 visualizaciones, 5.100 reacciones, 2.300 comentarios y 201 compartidos.

Publicación con más alcance en redes sociales. Foto: Facebook

¿Cuál es el verdadero contexto?

El pasado 27 de abril, diversas organizaciones sociales y colectivos ciudadanos se congregaron en la Plaza de Armas de Puno para respaldar a la candidata a la segunda vicepresidencia, luego de una serie de actos y expresiones discriminatorias dirigidas hacia ella.

De acuerdo con el medio local Cosmos Televisión, Curo recorrió la plaza acompañada de manifestantes, en su mayoría mujeres con pollera, quienes portaban carteles con mensajes como “No al racismo”, “El pueblo tiene derechos. Defensa del voto popular” y “Viva la mujer con pollera”.

Hecho ocurrió el 27 de abril. Foto: Facebook

En ese escenario, la candidata respondió a las críticas relacionadas con su falta de estudios superiores y a los cuestionamientos sobre su capacidad para gobernar el país. “Nosotros tenemos inteligencia, la capacidad para gobernar. No podemos minimizarnos, la pollera y el pueblo indígena sí pueden ser gobierno”, afirmó, de acuerdo con el registro de Uranio TV Noticias, y luego se refirió a Fujimori: “que la japonesa se vaya a su país”.

Por lo mencionado en líneas anteriores, tal declaración no guarda relación con los resultados preliminares de la segunda vuelta electoral.

Conclusión

En suma, las declaraciones atribuidas a Brígida Curo son auténticas, pero han sido difundidas fuera de contexto. El registro corresponde a una movilización realizada el 27 de abril en la Plaza de Armas de Puno, donde diversas organizaciones sociales manifestaron su apoyo a la candidata a la segunda vicepresidencia frente a actos y comentarios discriminatorios.

Durante esa actividad, Curo respondió a las críticas sobre su nivel educativo y defendió la capacidad de los pueblos originarios para ejercer cargos públicos. En ese marco mencionó que “la japonesa se vaya a su país”, dirigida a Keiko Fujimori durante la campaña de primera vuelta, y no como reacción a los resultados preliminares del balotaje. En consecuencia, la narrativa que circula en redes sociales resulta engañosa.