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Jefferson Farfán publica curioso mensaje tras solicitar a Magaly Medina el pago de S/350.000: "Mañana es mejor"

El exfutbolista compartió una reflexión luego de recordar públicamente que Magaly Medina aún le debe la indemnización de S/350.000 ordenada por la justicia.

Jefferson Farfán y Magaly Medina. Foto: composición LR/Instagram/difusión
Jefferson Farfán y Magaly Medina. Foto: composición LR/Instagram/difusión
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Jefferson Farfán sorprendió a sus seguidores al compartir un curioso mensaje en redes sociales que fue interpretado como una posible indirecta para Magaly Medina. El exfutbolista publicó la frase "Hoy es bueno, mañana es mejor" días después de referirse nuevamente a la indemnización de S/350.000 que la conductora debe abonarle.

El exjugador de Alianza Lima complementó su publicación con otra frase que tampoco pasó desapercibida: "El silencio es un lujo", una expresión que alimentó las especulaciones sobre una posible indirecta relacionada con el conflicto que mantiene con Medina.

Magaly Medina

Publicación de Jefferson Farfán. Foto: Instagram

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Jefferson Farfán comparte curioso mensaje tras burlarse de Magaly Medina

Tras estas declaraciones, Jefferson Farfán compartió una serie de fotografías en sus redes sociales, como suele hacerlo. Sin embargo, más allá de las imágenes, lo que despertó la curiosidad de sus seguidores fueron los mensajes que acompañaron la publicación. Al final del carrusel, el exfutbolista escribió una reflexión que no pasó desapercibida: "El silencio es un lujo".

La publicación llegó días después de que el empresario volviera a referirse públicamente a Magaly Medina y a la indemnización que la conductora debe abonarle tras perder el juicio por difamación. Debido al contexto, varios usuarios interpretaron sus recientes mensajes como una posible indirecta relacionada con el proceso legal que ambos protagonizan desde hace varios años.

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Cabe recordar que, durante una reciente edición de su pódcast, el exfutbolista aprovechó la presencia de Jean Deza para recordar algunos de los recordados 'ampays' emitidos por el programa de espectáculos. En medio de la conversación, la ‘Foquita’ señaló que la ‘Urraca’ continúa pagando de manera parcial la indemnización ordenada por la justicia y no dudó en lanzarle un comentario cargado de ironía. "No te arroches y anda a barrer las calles… Echa, echa, no te voy a regalar nada", expresó entre risas.

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