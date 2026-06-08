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Magaly Medina pierde los papeles y le dice de todo a Jefferson Farfán tras burlarse de ella: “Es un ser despreciable”

Magaly Medina respondió por primera vez luego de que Jefferson Farfán la enviara a “barrer las calles”, en referencia al servicio comunitario que deberá cumplir tras perder un juicio.

Magaly Medina y Jefferson Farfán viven enfrentados desde hace muchos años. Foto: Composición LR/Instagram.
Magaly Medina y Jefferson Farfán viven enfrentados desde hace muchos años. Foto: Composición LR/Instagram.
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Luego de que Jefferson Farfán se burlara de ella en su podcast al decir que se fuera a “barrer las calles”, en alusión al servicio comunitario que deberá cumplir tras perder un juicio, Magaly Medina reapareció y respondió con dureza al exfutbolista.

Mientras ejercía su deber cívico durante las elecciones 2026, la conductora no dudó en lanzar fuertes calificativos contra el exfutbolista. “Es un ser despreciable”, señaló a Trome. Además, le advirtió que lo seguirá criticando, ya que está amparada por la libertad de expresión. “Todo en esta vida se paga, él sabrá por qué gana esos juicios y cómo los gana”, expresó la conductora.

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Magaly Medina llama 'ser despreciable' a Jefferson Farfán

Mientras se dirigía a emitir su voto este domingo 7 de junio, Magaly Medina fue consultada sobre las burlas que Jefferson Farfán realizó luego de haberle ganado un juicio. Lejos de mostrarse afectada, instó al influencer a que lo siga haciendo.

“Que se burle lo que quiera, lo que le dé la gana, yo seguiré criticándolo cuantas veces me parezca porque creo que es un derecho constitucional que me asiste, la libertad de expresión”, contó la conductora.

La pelirroja también recordó el popular dicho de que “el que ríe último ríe mejor” y llamó 'despreciable' al exdeportista. “Siempre es así en la vida (risas). Yo no quiero hablar de Farfán, me parece un ser despreciable. Esa es mi opinión también; no me va a querer demandar por decir que me parece un ser despreciable. Esa es mi opinión sobre él como ser humano”, señaló a Trome.

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Magaly aclara que jamás se burló del fallecimiento de su exabogado

Por otra parte, Magaly Medina se pronunció sobre las críticas que recibió tras comentar el fallecimiento de su exabogado, Iván Paredes. Algunos usuarios interpretaron sus declaraciones como una burla a la muerte del letrado, pero ella lo descartó.

La polémica surgió luego de que, durante su podcast, comentara: “Mi exabogado que se estaba enfrentando conmigo, se ha muerto, ¡qué nervios!”. La frase provocó las risas de sus invitados, Yaco Eskenazi y 'Loco' Wagner.

“No me he burlado, he dado mi opinión. Como ser humano, de ese señor que falleció tengo un concepto pésimo. Ese hombre estuvo preparando toda una argucia para atacarme de la manera más vil”, se defendió la presentadora.

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