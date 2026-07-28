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Deportes

Partidos de hoy, martes 28 de julio: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los enfrentamientos en la Copa Sudamericana y en las distintas ligas del fútbol mundial.

Rosario Central, Santos y Atlético Nacional verán acción hoy en sus respectivos torneos. Foto: LPF/Brasileirao/Liga Dimayor/composición LR
Rosario Central, Santos y Atlético Nacional verán acción hoy en sus respectivos torneos. Foto: LPF/Brasileirao/Liga Dimayor/composición LR
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este martes 28 de julio del 2026 hay jornada deportiva en las distintas ligas a nivel mundial. Podrás ver todas las competiciones por señales de TV como ESPN, TNT Sports o en servicios de streaming como Disney Plus Premium, DGO y Paramount+, para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

Se juegan los duelos de vuelta en los playoffs de Copa Sudamericana. Tigre y Nacional se enfrentan para conocer al equipo clasificado a los octavos de final del certamen. De igual forma, Santos y la Universidad Central se verán las caras en Brasil. En Argentina, inicia la segunda fecha del Torneo Clausura y el encuentro más atractivo de este martes será Rosario Central vs Racing Club.

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lr.pe

Partidos de la Copa Sudamericana HOY

  • Tigre vs Nacional
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: DSports
  • Santos vs Universidad Central
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos del Torneo Clausura de Argentina HOY

  • Banfield vs Sarmiento
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: TyC Sports
  • San Lorenzo vs Gimnasia Mendoza
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: TNT Sports
  • Argentinos Jrs. vs Estudiantes Río Cuarto
  • Hora: 7.15 p. m.
  • Canal: ESPN Premium
  • Rosario Central vs Racing Club
  • Hora: 7.15 p. m.
  • Canal: ESPN Premium

Partidos de la Serie B de Brasil HOY

  • Juventude vs Avaí
  • Hora: 5.30 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Ponte Preta vs Athletic Club
  • Hora: 5.30 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Fortaleza vs Botafogo SP
  • Hora: 7.35 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de la Copa Colombia HOY

  • Unión Magdalena vs Independiente Santa Fe
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: Win Sports
  • Quindío vs Tolima
  • Hora: 6.15 p. m.
  • Canal: Win Sports
  • Bogotá vs Deportivo Pasto
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Canal: Win Sports
  • Tigres vs Atlético Nacional
  • Hora: 8.30 p. m.
  • Canal: Win Sports

Partidos de la Primera División de Paraguay HOY

  • Rubio Ñu vs Sportivo Ameliano
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: Tigo Sports
  • 2 de Mayo vs Cerro Porteño
  • Hora: 4.30 p. m.
  • Canal: Tigo Sports
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