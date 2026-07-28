Partidos de hoy, martes 28 de julio: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?
Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los enfrentamientos en la Copa Sudamericana y en las distintas ligas del fútbol mundial.
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este martes 28 de julio del 2026 hay jornada deportiva en las distintas ligas a nivel mundial. Podrás ver todas las competiciones por señales de TV como ESPN, TNT Sports o en servicios de streaming como Disney Plus Premium, DGO y Paramount+, para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.
Se juegan los duelos de vuelta en los playoffs de Copa Sudamericana. Tigre y Nacional se enfrentan para conocer al equipo clasificado a los octavos de final del certamen. De igual forma, Santos y la Universidad Central se verán las caras en Brasil. En Argentina, inicia la segunda fecha del Torneo Clausura y el encuentro más atractivo de este martes será Rosario Central vs Racing Club.
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Partidos de la Copa Sudamericana HOY
- Tigre vs Nacional
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: DSports
- Santos vs Universidad Central
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos del Torneo Clausura de Argentina HOY
- Banfield vs Sarmiento
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: TyC Sports
- San Lorenzo vs Gimnasia Mendoza
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: TNT Sports
- Argentinos Jrs. vs Estudiantes Río Cuarto
- Hora: 7.15 p. m.
- Canal: ESPN Premium
- Rosario Central vs Racing Club
- Hora: 7.15 p. m.
- Canal: ESPN Premium
Partidos de la Serie B de Brasil HOY
- Juventude vs Avaí
- Hora: 5.30 p. m.
- Canal: ESPN
- Ponte Preta vs Athletic Club
- Hora: 5.30 p. m.
- Canal: ESPN
- Fortaleza vs Botafogo SP
- Hora: 7.35 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos de la Copa Colombia HOY
- Unión Magdalena vs Independiente Santa Fe
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: Win Sports
- Quindío vs Tolima
- Hora: 6.15 p. m.
- Canal: Win Sports
- Bogotá vs Deportivo Pasto
- Hora: 7.00 p. m.
- Canal: Win Sports
- Tigres vs Atlético Nacional
- Hora: 8.30 p. m.
- Canal: Win Sports
Partidos de la Primera División de Paraguay HOY
- Rubio Ñu vs Sportivo Ameliano
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: Tigo Sports
- 2 de Mayo vs Cerro Porteño
- Hora: 4.30 p. m.
- Canal: Tigo Sports