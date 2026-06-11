Chico reality Gabriel Meneses reaparece irreconocible tras delicada cirugía y hace fuerte revelación: “Se vienen meses duros”

Gabriel Meneses tiene 23 años y pertenecía a 'Esto es Guerra' como a 'Al fondo hay sitio'. Foto: Composición LR/Instagram/América.

Gabriel Meneses tiene 23 años y pertenecía a 'Esto es Guerra' como a 'Al fondo hay sitio'. Foto: Composición LR/Instagram/América.

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Gabriel Meneses generó preocupación entre sus seguidores al reaparecer en redes sociales luego de la delicada operación a la que fue sometido tras sufrir una fuerte caída en pleno programa de 'Esto es guerra', accidente que comprometió su columna.

El también actor de 'Al fondo hay sitio' compartió nuevas imágenes de su proceso de recuperación y sorprendió a muchos por el notable cambio físico que muestra actualmente. En el video se le ve más delgado y con un semblante más serio. “Se vienen meses duros”, escribió el influencer, una confesión que alertó a sus seguidores.

Gabriel Meneses hace fuerte revelación tras ser operado

A través de las historias de su cuenta en Instagram, el influencer expuso el drástico cambio físico que ha experimentado durante su recuperación. El creador de contenido permanece alejado de sus actividades habituales desde que fue sometido a una operación por una lesión en la columna.

El actor afirmó que acaba de iniciar una nueva etapa en su rehabilitación acompañado por especialistas. En las imágenes compartidas se le observa caminando lentamente, con un semblante serio, mientras trabaja para recuperar la movilidad y la fortaleza física.

Junto al video, Gabriel Meneses decidió sincerarse sobre el difícil momento que atraviesa. “Hoy sentí que he vuelto a nacer (como anteriormente dije). La cara lo dice todo, se vienen meses duros… optimismo y paciencia”, compartió el modelo de 23 años.

Padre de Gabriel Meneses revela que su hijo podría no volver a 'EEG'

Javier Meneses, padre de Gabriel, compartió un mensaje en sus redes sociales en el que aseguró que el futuro de su hijo en 'Esto es guerra' es incierto debido al largo proceso de recuperación que tendrá el actor.

“(Gabriel) tuvo, no una, sino 2 fracturas en 2 vértebras. Ya está en su largo proceso de recuperación. Digo largo porque tiene para varios meses de para, en lo que se refiere a su actividad física. Solo el tiempo y una buena terapia dirán si Gabriel podrá volver a EEG o a jugar fútbol, que tanto le apasiona, porque surfear sí va a poder. Lo veo sereno y muy fuerte mentalmente”, escribió.