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Ruth Luque asegura que bloque de oposición enseñará su voto: "Necesitamos tener transparencia"

Además, la senadora de Ahora Nación afirmó que debatirán medidas para salir de un posible empate en la elección de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores.

Luque habló sobre la elección de la Mesa Directiva del Senado | Foto: Francisco Erazo / URPI-LR.
Luque habló sobre la elección de la Mesa Directiva del Senado | Foto: Francisco Erazo / URPI-LR.
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Ruth Luque, senadora de la bancada de Ahora Nación, indicó que los integrantes de los partidos que conforman la alianza de oposición —Partido del Buen Gobierno, Ahora Nación, Juntos por el Perú y Partido Cívico Obras— mostrarán su voto para la elección de la Mesa Directiva antes de depositarlo en el ánfora.

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"El acuerdo entre las cuatro fuerzas es mostrar nuestro voto. A este nivel, necesitamos tener transparencia ante la nación", declaró ante la prensa la parlamentaria reelecta.

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La medida busca evitar suspicacias sobre eventuales votos a favor de listas contrarias. De emitirse los sufragios tal como se ha previsto, el Senado quedaría dividido 30 a 30 entre ambas listas. Al respecto, Luque señaló que propondrá abrir el debate para encontrar una solución al eventual empate.

"Lo que está mencionando no está regulado. Acá hay un vacío normativo. Por eso corresponderá una solución excepcional. Yo pediré el uso de la palabra y solicitaré abrir el debate. Hay varias situaciones que se pueden dar: una es el tema del sorteo. Sin embargo, también puede haber otras opciones. Puede ser que la Junta Preparatoria proponga una sesión de voceros para llegar a una solución", sostuvo.

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Otros congresistas del bloque de oposición también se pronunciaron

Flavio Figallo, vocero del Partido del Buen Gobierno, también señaló que los integrantes de su agrupación mostrarán sus votos y descartó que algún miembro de su bancada cambie de posición.

"La probabilidad es de 50-50. Nosotros estamos seguros de que tenemos los votos y los vamos a mostrar. Esperemos que esto se decida rápido. Puede pasar cualquier cosa, pero nosotros descartamos eso (que vayamos a cambiar el voto)", indicó.

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En la misma línea, Jaime Quito, senador de Juntos por el Perú, aseguró que mostrará su voto y consideró que la medida contribuirá a la claridad y la transparencia.

"Existe un compromiso de parte de cada uno de los senadores. Se ha planteado ello (mostrar el voto) y yo voy a mostrar mi voto. Además, soy candidato. Se ha sugerido y es algo que queda a criterio de cada congresista y senador para que pueda haber claridad", afirmó.

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