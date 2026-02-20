HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
TC anula condena contra Daniel Urresti por caso Hugo Bustíos
TC anula condena contra Daniel Urresti por caso Hugo Bustíos     TC anula condena contra Daniel Urresti por caso Hugo Bustíos     TC anula condena contra Daniel Urresti por caso Hugo Bustíos     
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

¿Quién le quitó los votos a Alva? Vitocho responde | Arde Troya con Juliana Oxenford

Espectáculos

Carlos 'Tomate' Barraza preocupa al exponer la grave enfermedad que enfrenta su madre: “Está con cáncer”

El salsero 'Tomate' Barraza atraviesa uno de los momentos más duros de su vida personal tras hablar del delicado estado de salud de su mamá.

Tomate Barraza revela que su madre se encuentra delicada de salud, tiene cáncer al seno y al hígado.
Tomate Barraza revela que su madre se encuentra delicada de salud, tiene cáncer al seno y al hígado. | Foto composición LR / Google

El cantante Carlos ‘Tomate’ Barraza atraviesa una situación familiar complicada. Visiblemente afectado, el artista confesó que su madre, Martha, enfrenta un diagnóstico severo que ha generado profunda preocupación en su entorno más cercano.

El músico no ocultó su tristeza al reconocer que los últimos días han sido especialmente difíciles. Según explicó, la salud de su progenitora se ha visto comprometida y el impacto emocional ha sido fuerte para toda la familia.

PUEDES VER: Andrea Muñoz pide disculpas a Tomate Barraza tras revelar relación oculta con él: 'Ha sido malinterpretado'

lr.pe

Tomate Barraza habla de la enfermedad de su madre

El intérprete relató que se siente devastado por la condición médica de su madre, quien lucha contra una enfermedad oncológica. Además, señaló que el estrés generado por recientes controversias públicas habría influido negativamente en su estado anímico.

Estoy destrozado, mi mamá está mal, con cáncer de hígado y al seno, con metástasis en el pulmón”, expresó a Trome con evidente dolor, al referirse a la situación que atraviesa su familia en este momento.

Polémica con la expareja de su primo habría afectado la salud de la madre de 'Tomate' Barraza

En esa misma línea, 'Tomate' Barraza dejó entrever que la exposición mediática reciente no fue ajena al deterioro emocional que vive su madre. La controversia surgió luego de que la expareja de su primo insinuara un supuesto vínculo sentimental con él.

Días atrás, durante una emisión de 'Magaly TV La Firme', se difundieron conversaciones privadas que generaron una fuerte reacción pública y colocaron al cantante en el centro de la atención.

PUEDES VER: 'Tomate' Barraza habría tenido relación con la expareja de su primo 'Manzana': Andrea Muñoz revela chats y afirma que ya no la apoya con su hijo

lr.pe

Tomate Barraza guarda silencio por sus hijas

Vale recordar que, tras ser consultado por las cámaras tras el escándalo, el salsero optó por no profundizar en el tema. Al ser abordado en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, evitó responder sobre los mensajes difundidos y pidió respeto por su entorno familiar.

“Te voy a pedir que no me preguntes más cosas porque no voy a hablar nada. Prefiero mantener el silencio porque hay un pequeño de por medio. Yo tengo hijas”, señaló, marcando distancia del conflicto mediático.

Notas relacionadas
Andrea Muñoz pide disculpas a Tomate Barraza tras revelar relación oculta con él: "Ha sido malinterpretado"

Andrea Muñoz pide disculpas a Tomate Barraza tras revelar relación oculta con él: "Ha sido malinterpretado"

LEER MÁS
'Tomate' Barraza habría tenido relación con la expareja de su primo 'Manzana': Andrea Muñoz revela chats y afirma que ya no la apoya con su hijo

'Tomate' Barraza habría tenido relación con la expareja de su primo 'Manzana': Andrea Muñoz revela chats y afirma que ya no la apoya con su hijo

LEER MÁS
Tomate Barraza sorprende a su hija Gaela al regalarle un carro por sus 18 años: "Me enseñaste a ser papá"

Tomate Barraza sorprende a su hija Gaela al regalarle un carro por sus 18 años: "Me enseñaste a ser papá"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Periodista Marisel Linares habla sobre la muerte de Lizeth Marzano tras revelarse que auto que la atropelló está a su nombre: “Ya no está en mi poder”

Periodista Marisel Linares habla sobre la muerte de Lizeth Marzano tras revelarse que auto que la atropelló está a su nombre: “Ya no está en mi poder”

LEER MÁS
Fiorella Cayo dedica emotivo mensaje a Hugo García e Isabella Ladera tras anuncio de embarazo: "Mucha energía bonita"

Fiorella Cayo dedica emotivo mensaje a Hugo García e Isabella Ladera tras anuncio de embarazo: "Mucha energía bonita"

LEER MÁS
Samahara Lobatón y Youna se reencuentran en estados Unidos y se muestran cariñosos tras coqueteos en redes

Samahara Lobatón y Youna se reencuentran en estados Unidos y se muestran cariñosos tras coqueteos en redes

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Caen 4 presuntos miembros de La Federación, red detrás de asesinato de chofer de la ruta B en Cercado de Lima

TC anula condena contra Daniel Urresti por caso Hugo Bustíos y ordena su inmediata libertad

Paulo Londra llega a Perú 2026: precios y cómo comprar entradas para su primer concierto en el Estadio Nacional

Espectáculos

Samahara Lobatón y Youna se reencuentran en estados Unidos y se muestran cariñosos tras coqueteos en redes

Melissa Klug se sincera y revela si aceptaría que Samahara Lobatón y Youna vuelvan a ser pareja: “Serán familia siempre”

Expareja de Ángel Ramírez responde a usuarios tras ampay de tiktoker con Nadeska Widausky: "Tratando de ser el mejor ejemplo"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

TC anula condena contra Daniel Urresti por caso Hugo Bustíos y ordena su inmediata libertad

Keiko Fujimori se lava las manos por elección de José María Balcázar y culpa a Renovación Popular

Indulto a Pedro Castillo: pide formalmente gracia presidencial a José María Balcázar

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025