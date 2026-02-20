Tomate Barraza revela que su madre se encuentra delicada de salud, tiene cáncer al seno y al hígado. | Foto composición LR / Google

El cantante Carlos ‘Tomate’ Barraza atraviesa una situación familiar complicada. Visiblemente afectado, el artista confesó que su madre, Martha, enfrenta un diagnóstico severo que ha generado profunda preocupación en su entorno más cercano.

El músico no ocultó su tristeza al reconocer que los últimos días han sido especialmente difíciles. Según explicó, la salud de su progenitora se ha visto comprometida y el impacto emocional ha sido fuerte para toda la familia.

Tomate Barraza habla de la enfermedad de su madre

El intérprete relató que se siente devastado por la condición médica de su madre, quien lucha contra una enfermedad oncológica. Además, señaló que el estrés generado por recientes controversias públicas habría influido negativamente en su estado anímico.

“Estoy destrozado, mi mamá está mal, con cáncer de hígado y al seno, con metástasis en el pulmón”, expresó a Trome con evidente dolor, al referirse a la situación que atraviesa su familia en este momento.

Polémica con la expareja de su primo habría afectado la salud de la madre de 'Tomate' Barraza

En esa misma línea, 'Tomate' Barraza dejó entrever que la exposición mediática reciente no fue ajena al deterioro emocional que vive su madre. La controversia surgió luego de que la expareja de su primo insinuara un supuesto vínculo sentimental con él.

Días atrás, durante una emisión de 'Magaly TV La Firme', se difundieron conversaciones privadas que generaron una fuerte reacción pública y colocaron al cantante en el centro de la atención.

Tomate Barraza guarda silencio por sus hijas

Vale recordar que, tras ser consultado por las cámaras tras el escándalo, el salsero optó por no profundizar en el tema. Al ser abordado en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, evitó responder sobre los mensajes difundidos y pidió respeto por su entorno familiar.

“Te voy a pedir que no me preguntes más cosas porque no voy a hablar nada. Prefiero mantener el silencio porque hay un pequeño de por medio. Yo tengo hijas”, señaló, marcando distancia del conflicto mediático.