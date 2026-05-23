María Pía se metió de lleno al mundo del streaming tras dejar la televisión donde era una de las figuras en América TV. Foto: Composición LR/Instagram.

María Pía se metió de lleno al mundo del streaming tras dejar la televisión donde era una de las figuras en América TV. Foto: Composición LR/Instagram.

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María Pía Copello apostó por el streaming con '+QTV' tras abandonar la televisión y conformó un equipo integrado por diversas figuras para impulsar su canal de YouTube, que aún busca consolidarse entre los más vistos en internet.

En ese contexto, Israel Dreyfus, conductor del pódcast 'Sin más que decir' y parte del equipo de la exanimadora infantil, sorprendió al revelar cómo es el trato que reciben los trabajadores que comparten mesa de conducción con ella a diario.

Israel Dreyfus revela que María Pía es una 'maniática de la perfección'

Al ser consultado sobre el trato que María Pía tiene con los conductores de su pódcast, espacio que comparte junto a Diana Sánchez y Flor Ortola, el exintegrante de 'Esto es guerra', Israel Dreyfus aseguró que la presentadora es una 'maniática de la perfección'.

“Con María Pía hemos hecho un buen match. Ella supo reinventarse en el streaming al dejar la televisión y lo hace bien, ya le agarró la vibra. También es maniática de la perfección”, señaló el modelo de 37 años.

Israel Dreyfus afirmó que no desea tener hijos y que no le teme a la soledad

Durante una entrevista el año pasado, Israel Dreyfus reveló que no desea tener hijos, una decisión que, según explicó, tomó hace varios años. “No quiero ser papá, está decidido. Yo considero que los hijos pueden ser una bendición para muchas personas, pero si tú quieres vivir tu vida feliz con tu pareja, el hijo es un factor muy importante”, compartió.

Además, afirmó que no le teme a la soledad: “No me da miedo la soledad porque nací solo y me voy a morir solo”. No obstante, dejó abierta la posibilidad de que, más adelante, podría optar por adoptar un niño.