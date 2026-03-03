Fátima Segovia abordó, por primera vez, los rumores que rondaban desde hace años sobre un supuesto romance con el actor cómico Carlos Vílchez. La exintegrante del elenco de JB negó rotundamente que haya mantenido un vínculo sentimental con el popular intérprete de 'La Carlota'.

En declaraciones para un conocido medio local, la creadora de contenido reveló que Vílchez sí la invitó a su auto, conocido en la farándula local como la sartén, pero siempre acompañado de su pareja Melva Bravo. Además, Segovia, calificó al actor cómico como un hombre "tranquilito", todo lo contrario a la fama de mujeriego que lo rodeó por años.

Fátima Segovia contó sobre la vez que se subió a la famosa 'sartén' de Vilchez

De manera tajante, la modelo negó que haya existido algún vínculo romántico con Vílchez y precisó que es imposible que haya recibido una invitación al auto del actor cómico. "No, que me va a invitar si estaba con Melva", precisó. En la misma línea, agregó: "Ahora entiendo todo, por qué tanto lo friegan al Vílchez, que es así 'pendejito' y todo, si es tranquilo el muchacho", declaró para Trome.

Asimismo, la exactriz cómica hizo hincapié en que nunca estuvo interesada en Carlos Vílchez y que el trato entre ellos siempre fue correcto y respetuoso. "Si me he subido a su carro en algún momento, porque íbamos a Ica y él manejaba, pero Melva iba de copiloto como de ser", contó. "Puede ser que haya subido, pero no de mala manera", precisó.

Fátima Segovia reveló cómo era el trato laboral en el set de JB

En una reciente entrevista con Carla Chévez, Segovia reveló que, aunque nunca sentía "mala vibra" en el set de JB, nunca terminó de congeniar con sus compañeras, como Gabriela Serpa y Clara Seminario. "Pero no por mala onda ni por envidias, eso nunca lo sentí. Simplemente no éramos tan compatibles, ellas eran más figuretis, más chismosas, en buena onda", confesó.

Pese a que la relación no fue tan cercana, siempre existió respeto entre ellas y, con el transcurrir de los años, llegaron a ser muy buenas amigas, admitió Fátima Segovia.