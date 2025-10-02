HOYSuscripcion LR Focus

Milenka Nolasco fue impedida de ingresar a concierto de Prince Royce por llegar tarde y tuvo que irse: "Pero ya hemos subido historias"

La streamer Milenka Nolasco llegó al Arena 1 para el concierto de Prince Royce, pero personales de seguridad le negaron el ingreso por presentarse fuera del horario límite indicado para los invitados.

Milenka Nolasco tuvo que retirarse del Arena 1, luego de que personal le negara el ingreso
Milenka Nolasco tuvo que retirarse del Arena 1, luego de que personal le negara el ingreso | Foto: composición LR/YouTube/Milenka Nolasco Kick

La streamer peruana Milenka Nolasco pasó un momento incómodo en su última transmisión de Kick. La creadora de contenido llegó hasta el Arena 1, junto a dos compañeros, con la intención de disfrutar del concierto de Prince Royce, quien se presentó el miércoles 1 de octubre e interpretó temas como 'Corazón sin cara', 'Darte un beso', entre otros. Sin embargo, se llevó una gran decepción al ser impedida de ingresar al evento por aparecerse cerca de los 11 de la noche, cuando ya había vencido el tiempo límite de entrada establecido para los invitados. Ante esta situación, la joven influencer explicó que fue invitada por el equipo de marketing y su nombre se encontraba dentro de la lista de invitados.

"Estamos en lista en invitados. ¿Ya se fueron los de acreditación?. Es que estamos en lista. ¿Hasta qué hora es (la entrada)? Si tenemos box, ¿tampoco entramos? ¿De verdad no podemos entrar?, porque nuestros amigos están adentro. Tenemos box y ay hemos subido historias y todo", se le escucha decir a la streamer. Según uno de los compañeros de Milenka Nolasco, el concierto habría comenzado a las 9:20 p.m., lo cual le causó aún más frustración, ya que les habían informado previamente que todo empezaría a las 10:00 p.m.

PUEDES VER: Milenka Nolasco se pronuncia tras infidelidad de Juanpa con joven ecuatoriana: "¿Quién es él y ella al lado mío?"

lr.pe

Milenka Nolasco se retiró del lugar tras no ingresar al concierto de Prince Royce

"Ya está cantando Prince Royce, señito. ¿De verdad ya no podemos entrar? Y, ¿ahora qué hacemos? ¿Nos tenemos que ir? Estamos en lista en invitados. Los de marketing nos llamaron para hacer una historia y entrar, me entiendes, solo que llegamos (recién). No nos pusieron límite de hora, pero nos dijeron que estábamos en lista. Es que nos dijeron que a las 10 p.m canta", expresó preocupada la streamer. Aunque le pidió a uno de sus compañeros, que ya se encontraba dentro del concierto, que enviara a un personal de acreditación para que le permitieran el ingreso, no logró disfrutar del evento y tuvo que retirarse del lugar.

"Yo voy a eliminar mis historias ahorita. Nos quedamos afuera. Ya fue ya, ya acabó (el concierto) También me avisan a última hora. A las 5 de la tarde me avisaron. No nos avisaron con anticipación, saben que yo me demoro 5 horas en alistarme", comentó la streamer.

PUEDES VER: Streamer Milenka tomaría acciones legales contra reportera de ‘América Hoy’ por usar audio sin consentimiento: “¿Se puede denunciar?”

lr.pe

¿Quién es Milenka Nolasco?

Milenka Nolasco es una creadora de contenido peruana nacida el 2 de enero de 2005. A sus 20 años, ha ganado popularidad en plataformas como TikTok, Instagram y Kick, destacándose por su estilo y cercanía con su comunidad. Además de su faceta como influencer, ha incursionado en la música, colaborando con el artista Kid Flex en temas como “Vaya Donde Vaya” y “Tuve Que Dejarte”, disponibles en YouTube.

