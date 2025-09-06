Milenka Nolasco, en una transmisión por Kick el 5 de septiembre, expresó su indignación por la difusión de un audio privado en el programa ‘América Hoy’, donde respondía a las críticas por la transmisión en vivo en el Museo Cementerio Presbítero Maestro. Según la Beneficencia de Lima (SBLM), el en vivo se dio sin autorización.

De acuerdo con la streamer, ella no había autorizado la grabación ni la difusión de la llamada. “Si vas a sacar esta llamada, yo no estoy autorizando y te puedes meter en un problema (…). Yo no quiero que esto sea una polémica más grande o que salga en televisión, yo ni quiero declarar nada”, relata Milenka que le dijo a la periodista. Además, le preguntó a su acompañante: “¿Se puede denunciar eso?”, indicando que deseaba denunciar a la periodista, más no al canal.

Beneficencia de Lima investigación en contra de Milenka y otros streamers

La Beneficencia de Lima, a través de un comunicado difundido el 4 de septiembre en redes sociales, se pronunció sobre la presunta transmisión no autorizada en el Cementerio Presbítero Maestro, realizada en los canales de Kick de Milenka Nolasco y Roberto Artigas, en la que también participaron los influencers Emilio Jaime (‘Emil Lacausa’) y Diego Requena (‘Kajacho’).

La institución señaló que las grabaciones “no contaban con autorización de la SBLM” y calificó la conducta de los streamers como “inadmisible”, lamentando además que “careció de respeto hacia el carácter patrimonial y sagrado de este recinto”. También los acusó de emitir expresiones ofensivas e ingresar sin permiso a los mausoleos. Finalmente, informó que se ha iniciado una investigación para esclarecer lo ocurrido.