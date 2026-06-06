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Alexandra Horler lanza preocupante denuncia y teme por la seguridad de su hija: "¿Quién se hace cargo?"

La periodista Alexandra Horler alertó sobre el peligro que representan las palmeras sin mantenimiento en su zona y cuestionó la falta de respuesta de las autoridades.

Alexandra Horler se indigna con la Municipalidad de Surco tras exponer el peligro al que está expuesta su familia. Foto: composición LR/Instagram
Alexandra Horler se indigna con la Municipalidad de Surco tras exponer el peligro al que está expuesta su familia. Foto: composición LR/Instagram
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Alexandra Horler alzó su voz de protesta contra la Municipalidad de Surco luego de que varias ramas de palmera cayeran en la terraza de su vivienda. La conductora de televisión expresó su indignación al asegurar que el incidente pudo haber tenido consecuencias graves para ella, su familia y, especialmente, para su pequeña hija de seis meses.

"Así que, ahora, si le pasa algo a alguien, ¿quién se hace cargo? Si le pasa algo a la casa, ¿quién se hace cargo?", cuestionó la comunicadora en un video difundido a través de sus plataformas digitales.

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Alexandra Horler, preocupada por la seguridad de su hija tras la caída de ramas en su vivienda

La periodista deportiva explicó que una enorme rama cayó directamente en la terraza de su hogar. Según relató, el hecho ocurrió pese a que los vecinos habrían solicitado en reiteradas ocasiones el mantenimiento de las palmeras ubicadas en la zona.

"Esta rama enorme (2m), ancha y pesada acaba de caer directo en mi terraza. A ver… ¿qué hubiera pasado si en ese preciso momento yo estaba ahí con Isabella o cualquiera de mi familia? Imagínense lo que nos podía pasar. Y peor aún a una bebé", escribió Horler.

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Alexandra Horler asegura que realizó múltiples pedidos a la Municipalidad de Surco

En su denuncia pública, la periodista aseguró que los vecinos llevan meses intentando que la Municipalidad de Surco atienda el problema. Según explicó, han realizado más de seis llamados para solicitar la poda y el mantenimiento de las palmeras, pero hasta el momento no habrían recibido una solución efectiva.

"Hace mucho tiempo que venimos llamando a la Municipalidad de Surco para pedirle que vengan a cortar las palmeras. Hemos llamado más de 6 veces y nunca hacen nada", afirmó la comunicadora. Además, detalló que los troncos son delgados y extremadamente largos, por lo que se balancean peligrosamente con el viento y apuntan hacia el edificio donde vive.

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