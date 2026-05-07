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Katy Jara tiene polémica opinión sobre el feminismo y genera controversia: "La mujer debe ser compañera idónea del varón"

La excantante de cumbia Katy Jara causó revuelo al lanzar una fuerte crítica en contra del feminismo y afirmar que su significado se había devaluado. Además, aseguró que la función de la mujer es ser la fiel compañera del hombre en todo sentido.

Katy Jara confesó que el cristianismo cambió su vida. Foto: Composición LR/Difusión/YouTube
Katy Jara confesó que el cristianismo cambió su vida. Foto: Composición LR/Difusión/YouTube
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Katy Jara, excantante de cumbia peruana, ha experimentado un profundo cambio en su vida desde que en 2020 decidió alejarse del mundo artístico para abrazar el cristianismo evangélico. Su transición hacia la fe la ha llevado a distanciarse de muchas de las posturas que defendía anteriormente, entre ellas, sus opiniones sobre el feminismo.

En una reciente entrevista con Carlos Orozco, la expresentadora de 'Domingos de fiesta' compartió su visión sobre el feminismo, sorprendiendo a muchos al revelar que su postura ha cambiado radicalmente con el tiempo. Según Jara, la mujer ya no es un complemento del hombre, sino que debe ser 'la compañera idónea del varón', una declaración que ha suscitado opiniones divididas en redes sociales.

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Katy Jara y su radical postura sobre el feminismo

La excantante no dudó en expresar su firme postura sobre el feminismo, sorprendiendo a muchos con sus declaraciones. En su entrevista, explicó cómo, en su visión anterior, consideraba al hombre como un complemento de la mujer, una idea que, según ella, fue modificada completamente al hallar su camino en la fe cristiana.

“Para mí, el hombre era un complemento para mí, pero eso, a la luz de la palabra es falso. La mujer tiene que ser la compañera idónea del varón”, afirmó Jara, dejando clara su nueva perspectiva sobre las relaciones de pareja según los valores cristianos.

Además, criticó al movimiento feminista actual y sostuvo que ha perdido su esencia. “Creo que el tema del feminismo ya se tergiversó. Ahora es como si hubiese un sistema, la palabra feminista tiene que ver con valores antivida, como el tema del aborto que está tan en tendencia. Además, se ha ido a un libertinaje, dicen ‘este es mi cuerpo, hago lo que yo quiero’. Yo siento que ya se ha devaluado el tema o la palabra feminista como tal”, señaló.

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Usuarios critican a Katy Jara por sus declaraciones

La postura de Jara no pasó desapercibida en redes sociales. Para diversos usuarios, la visión que ahora tiene sobre distintos temas no refleja la realidad, y le piden que opine siempre desde el respeto y sin querer imponer ideas al público.

Quédate con tus opiniones para ti siempre que no impongas eso a otras mujeres”, “es tu criterio, pero no quiere decir que tengas la razón”, “es su opinión, equivocada, pero su opinión”, expresaron los cibernautas en las plataformas.

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