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Suheyn Cipriani continúa destacando en el Miss Grand International All Stars 2026, que se realiza en Tailandia, y se perfila como una de las candidatas más comentadas rumbo a la gala final del próximo 30 de mayo. La representante peruana llamó la atención durante la entrevista preliminar ante el jurado al sincerarse sobre su vida personal, contar que es madre de dos hijos y hablar abiertamente sobre el episodio de violencia doméstica que decidió hacer público.

"Hace un año descubrí mi pasión por la comunicación y comencé a trabajar en videos y redes sociales. Y un día elegí contar mi testimonio en la televisión nacional, y ese episodio fue el más visto de ese programa. Y hablé sobre violencia doméstica", expresó durante una de las etapas más importantes del certamen internacional.

Suheyn Cipriani conmueve al jurado con su testimonio en entrevista

El pasado 25 de mayo se realizó la etapa de entrevistas del Miss Grand International All Stars, una dinámica clave dentro del certamen donde las candidatas exponen aspectos personales, proyectos y motivaciones frente al jurado.

La modelo peruana respondió con seguridad frente a los jueces y aseguró que compartir su historia tuvo un impacto importante en su vida y en muchas mujeres que atravesaron situaciones similares. “Es difícil escuchar estos temas, pero creo que es necesario hablar de esto. Aprendí que las palabras tienen el poder de sanar, tienen el poder de inspirar a otros”, afirmó la candidata.

Suheyn Cipriani sorprende al revelar que es madre de dos hijos

Otro de los momentos que más llamó la atención durante la entrevista preliminar ocurrió cuando la modelo reveló que es madre de dos hijos, hecho que generó sorpresa entre los presentes, ya que no es común que candidatas de concursos internacionales compartan abiertamente detalles sobre su maternidad durante la competencia.

La representante peruana habló con naturalidad sobre esta etapa de su vida y dejó claro que convertirse en madre no ha sido un impedimento para perseguir sus metas profesionales y personales. En redes sociales, muchos seguidores destacaron que su historia rompe estereotipos dentro de los concursos de belleza y muestra una imagen distinta de las candidatas tradicionales.