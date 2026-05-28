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La voleibolista peruana Ángela Leyva sorprendió a sus seguidores al anunciar que se encuentra comprometida con su novio turco, Oğuzhan Önder, con quien mantiene una sólida relación desde hace varios años mientras desarrolla su carrera deportiva en Turquía. La deportista de 29 años, que actualmente destaca en el club Beşiktaş JK, compartió la noticia a través de sus redes sociales junto con románticas fotografías del momento exacto en que recibió la pedida de mano frente al mar.

La exdirigida de Natalia Málaga se mostró profundamente emocionada por esta nueva etapa en su vida sentimental y dedicó un extenso mensaje en Instagram en el que expresó toda su felicidad. “Hoy mi corazón está lleno de felicidad y gratitud. Nunca imaginé vivir un momento tan hermoso como este y solo puedo darle gracias a Dios por permitirme experimentar un amor tan bonito y sincero”, escribió la exseleccionada peruana.

Mensaje de Ángela Leyva. Foto: Instagram

Ángela Leyva comparte emotivo mensaje tras anunciar que se casará

Ángela Leyva abrió su corazón al contar lo importante que significa este compromiso en su vida personal. La voleibolista peruana reveló que atraviesa uno de los momentos más felices de su historia y agradeció a Dios por haber encontrado a una persona con quien desea compartir su futuro. La publicación estuvo acompañada por imágenes románticas en las que se aprecia a Oğuzhan Önder arrodillándose para pedirle matrimonio en un escenario frente al mar.

“Gracias, Dios, por cada paso, por cada bendición y por poner en mi camino a una persona con quien hoy sueño compartir mi vida. Estoy agradecida por todo lo que estoy viviendo ahora, porque sé que cada momento tiene un propósito y este es uno de los más especiales de mi vida. Hoy digo ‘sí’ con el corazón lleno de amor, ilusión y esperanza por todo lo que viene”, escribió la deportista en su publicación.

La noticia generó rápidamente reacciones entre figuras del vóley peruano y seguidores de la deportista. Una de las que más destacó fue Natalia Málaga, quien no ocultó su alegría al conocer el compromiso de su expupila. “Angelita, qué feliz soy de verte así, lo mejor para los dos. Felicidades”, comentó la exvoleibolista. Asimismo, otras exintegrantes de la selección peruana, como Raffaella Camet y Mirtha Uribe, también enviaron emotivos mensajes y le desearon lo mejor en esta nueva etapa personal.