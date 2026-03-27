Isabel Acevedo reaparece y sorprende al mostrar su apoyo a emprendimiento de helados de Melanie Martínez

¡Se unió al trend! Isabel Acevedo sorprendió al aparecer promocionando el emprendimiento de helados de Melanie Martínez y Camila, la exesposa e hija mayor del cantante Christian Domínguez, con quien en el pasado tuvo una mediática relación amorosa. La bailarina se pronunció a través de sus redes sociales para brindarle su apoyo al negocio que durante las últimas semanas también recibió el respaldo de otras exparejas del cumbiambero.

Acevedo, quien por años ha estado alejada del mundo de la televisión local, mostró su entusiasmo al promocionar ‘La Monita’, nombre con el cual Martínez y Camila bautizaron a su nuevo proyecto de helados artesanales. “Quiero que apoyemos a este hermoso emprendimiento de mi hermosa Camila con su mamita Melanie, que han sacado estos helados artesanales hechos con mucho amor y 100% naturales”, señaló Isabel.

'Chabelita' promocionó helados de Melanie Martínez en su cuenta de Instagram. Foto: isabelacevedoarenas

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Isabel Acevedo sorprende al apoyar el negocio de helados de Melanie Martínez

El gesto de la recordada ‘Chabelita’ vino semanas después de que exparejas de Christian Domínguez, como Pamela Franco y Vania Bludau, se unieran a un trend de apoyo por medio de videos promocionales al emprendimiento. En redes se especulaba si Acevedo se animaría a mostrarle su respaldo a Melanie, dado que se trataba de otra exnovia del cantante.

Además, en los últimos días Domínguez y Martínez se vieron envueltos en una serie de enfrentamientos públicos que involucraron una denuncia hecha por Melanie por presunto maltrato psicológico y la posibilidad de abrir una demanda por aumento de pensión. En dichos contextos, la reciente promoción de Isabel al negocio de helados evidenciaría su apoyo y la buena relación que mantienen.

“Ni bien llegue a Perú voy a recoger mis heladitos que hay sabores deliciosos”, sostuvo en una historia de Instagram que rápidamente fue reposteada por la propia hija mayor de Christian, Camila. Cabe indicar que la bailarina radica desde hace un tiempo en Estados Unidos junto a su actual pareja, Rodney Rodríguez.