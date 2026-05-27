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Paul Michael enfrenta en vivo a Ethel Pozo y protagonizan tensa discusión en 'La granja VIP': "¡Así demostramos nuestra educación!"

La conductora Ethel Pozo vivió un momento tenso con Paul Michael durante la gala del 26 de mayo en 'La granja VIP', tras un castigo por no cumplir la regla de dormir en la suite del capataz.

Paul Michael y el 'team Reales' encararon a Ethel Pozo por supuesto favoritismo a Samahara Lobatón. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Paul Michael y el 'team Reales' encararon a Ethel Pozo por supuesto favoritismo a Samahara Lobatón. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
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La gala del 26 de mayo de 'La granja VIP' estuvo marcada por un enfrentamiento inesperado entre Paul Michael y la conductora Ethel Pozo. El conflicto se generó luego de que la producción anunciara un castigo para el salsero por no dormir en la suite del capataz junto a Samahara Lobatón, quien había ganado un reto y lo eligió para acompañarla. La negativa del cantante desencadenó un intercambio cargado de tensión que captó la atención del público.

Durante el diálogo en vivo, el integrante de Combinación de La Habana cuestionó la coherencia de la sanción y puso en duda el cumplimiento de las normas por parte de la hija de Melissa Klug. Esto generó un debate que obligó a Ethel Pozo a tomar el control del programa. La conductora buscó restablecer el orden mientras explicaba la decisión de la producción y recordaba la importancia de respetar las reglas del reality.

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Ethel Pozo enfurece contra Paul Michael

La situación escaló cuando Paul insistió en que no dormiría en la suite ningún día de la semana, en un desafío directo a la autoridad de Ethel Pozo y la producción de 'La granja VIP'. La hija de Gisela Valcárcel, visiblemente incómoda, respondió con firmeza: “Perfecto, lo sé. Por eso te voy a sancionar”, dejando en claro que la decisión era inamovible.

Durante la discusión, Ethel Pozo tuvo que interrumpir a otros participantes que intentaron intervenir. Entonces indicó: “Pamela, no, por favor, no te metas, Pamela, porque estoy hablando con Paul”. En varias ocasiones, pidió respeto y espacio para continuar con la conducción del programa: “¿Me permites continuar como conductora o no?”, enfatizando la importancia de mantener la autoridad y la educación en el set.

“Perfecto. ¡Así demostramos nuestra educación!”, exclamó la figura de Panamericana Televisión.

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¿Por qué se originó el enfrentamiento entre Ethel Pozo y Paul Michael?

El conflicto se originó a raíz de la regla que exige dormir en la suite del capataz. Samahara Lobatón, tras ganar el reto, eligió a Paul Michael para compartir la suite, pero él se negó a cumplir la norma. El integrante del Team Reales argumentó que la influencer tampoco habría dormido en la suite en días anteriores, lo que hacía injusta la sanción solo contra él.

Ethel Pozo explicó que, según la programación de guardias, era la primera noche de Samahara como capataz y que Paul debía cumplir la regla específica del 26 de mayo.

La diferencia en la percepción del cumplimiento de las normas y el reclamo de favoritismo por parte de Paul Michael derivaron en un intercambio en vivo cargado de tensión. La conductora defendió la decisión de la producción y el cantante insistió en su posición. Así, protagonizaron uno de los momentos más comentados de la semana en el reality.

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