Galdós niega comprar disfraz caro a sus hijos por Halloween y genera debate: "Tengo un presupuesto".

Espectáculos

Carlos Galdós genera debate por negarse a comprar costoso disfraz de Halloween a sus hijos: "Yo tengo un presupuesto"

Carlos Galdós causa polémica en redes tras negar comprar disfraces costosos para Halloween que sus hijos le pedían. "Me parece innecesario gastar en un niño 205 soles", comentó.

El humorista Carlos Galdós desató una amplia discusión en redes sociales tras compartir una anécdota familiar relacionada con la celebración de Halloween. Según contó, sus hijos se molestaron porque él se negó a comprarles disfraces costosos. "Mis hijos están muy molestos conmigo porque no les compré el disfraz de Halloween que ellos querían", expresó.

Galdós explicó que los llevó al mercado ‘El Edén’ en Surco para que eligieran entre las opciones disponibles, pero ninguno de los disfraces les gustó. Ante ello, les aclaró que debía respetar un límite de gasto y agregó: "Yo dije, bueno, esta es la posibilidad que hay", mientras sus hijos protestaban por no poder tener el atuendo que deseaban.

Carlos Galdós genera debate por no comprar disfraz de Halloween con alto precio para a sus hijos

Carlos Galdós continuó relatando que, ante la negativa de sus hijos a elegir un disfraz en el mercado donde los llevó, les ofreció una opción diferente: prestarles algunas pelucas que conserva de sus presentaciones humorísticas. Sin embargo, los pequeños rechazaron la propuesta, puesto que querían unos que habían visto anteriormente. Poco después, el cómico contó que su madre lo llamó para cuestionarle por qué no quería comprarles disfraces a los niños.

No obstante, fiel a su estilo, Galdós respondió con humor y franqueza, señalando que no pensaba gastar una gran suma de dinero en disfraces que solo usarían durante cuatro horas.

"No mamá, escuchaste mal o interpretaron mal ello. No es que no quiera comprar un disfraz, es que no les voy a comprar el disfraz que ellos esperan. Yo no quiero gastar esa cantidad de plata porque me parece innecesario gastar en un niño 205 soles, cada uno, para una cosa que les va a durar 4 horas. No tiene ningún sentido", relató Galdós.

Padres de familia apoyan posición de Carlos Galdós

Aunque enfatizó que era su mirada de papá, en redes sociales, el clip, que originalmente se subió a YouTube, ahora está en TikTok, donde se ha hecho viral. Muchos padres de familias apoyan su versión e indican que está en lo correcto. "Hay que educar económicamente y emocionalmente a nuestros hijos desde pequeños", comentó Varito Valderrama.

Por otro lado, Katheryne Ortega, precisó. "Lamentablemente, algunos papás le malacostumbran a sus hijos a ser muy superficiales y estoy totalmente de acuerdo contigo porque los hijos tienen que adecuarse a las posibilidades de los papás".

