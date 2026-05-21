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Flor Ortola no descarta salir con Carlos Alcántara y revela que quedó impresionada con el actor: "Si me ofrece la invitación..."

La presentadora argentina Flor Ortola admitió que saldría con Carlos Alcántara y reveló qué tipo de encuentro le gustaría tener con él. El actor de 61 años no dudó en coquetearle en pleno programa.

Carlos Alcántara acudió al programa 'Sin + Q Decir', donde Flor Ortola figura como conductora.
Carlos Alcántara acudió al programa 'Sin + Q Decir', donde Flor Ortola figura como conductora. | Foto: composición LR/Instagram
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Flor Ortola quedó impresionada con Carlos Alcántara y no descarta la posibilidad de compartir una salida con el actor peruano. Durante su participación en el pódcast 'Sin + Q Decir', el popular Cachín coqueteó abiertamente con la conductora argentina, quien luego admitió que aceptaría una invitación, aunque aclaró que preferiría un plan tranquilo para conversar, antes que una salida a una discoteca.

Ortola contó que previamente había extendido la invitación al protagonista de 'La Gran Sangre' para que asistiera al espacio digital, gestión que se concretó gracias a Diana Sánchez, amiga cercana de Alcántara. Además, reveló que, antes de su llegada al set, el jurado de 'Yo soy' comenzó a seguirla en Instagram y ella le devolvió el seguimiento.

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“Él está en una etapa de full seductor”: Flor Ortola se sincera sobre la personalidad de Cachín

La también presentadora de 'La Granja VIP Perú' se mostró receptiva frente a la personalidad de Carlos Alcántara, pese a que el actor ha sido centro de comentarios por sus salidas con mujeres jóvenes tras separarse de su esposa luego de tres décadas de matrimonio con Jossie Lindley. Flor comparó su forma de ser con la de Cachín y destacó las similitudes entre ambos. “Él está en una etapa de full seductor, coqueteando con las mujeres. Yo, por mi lado, siempre fui así también. Estoy soltera hace años y me divierte un poco esto de conocer gente, ser simpática y conversar”, declaró.

Respecto a su negativa a bailar con el actor de 61 años durante la transmisión de 'Sin + Q Decir', Ortola explicó que se debió a su falta de ritmo para la salsa, a diferencia de Alcántara. “Querían que baile salsa y yo no tengo ni un solo paso salsero. Soy argentina, soy de la cumbia y el rock nacional”, agregó entre risas en una entrevista con Trome.

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Flor Ortola no descarta salir con Carlos Alcántara, pero hace una proposición

Al referirse a la invitación que Alcántara planteó para concretar una salida en grupo con los conductores del pódcast, la influencer argentina aclaró que por ahora no puede asistir a discotecas debido a sus compromisos con el reality de Panamericana TV; sin embargo, no descarta hacerlo más adelante. “No estoy saliendo a discotecas ahora por ‘La Granja VIP’, pero en unas semanas podría ser, ¿por qué no? Compartimos muchos amigos en común y sin duda sería divertido salir en grupo, bailar. Ya demostró ser un excelente bailarín”, aseguró.

Por último, Ortola fue consultada directamente sobre si le intimidaba bailar con Cachín. Ante esa duda, prefirió no responder de manera frontal y, en cambio, señaló que se inclina por planes más tranquilos. “Soy más de la cena, el vino y la buena conversación. Si me ofrece la invitación con ese plan, me sumo”, sentenció.

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