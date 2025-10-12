“Yo no creo en la Policía Nacional”: Giuliana Rengifo da polémica respuesta tras ola de extorsiones en Perú

Giuliana Rengifo hizo fuertes declaraciones en el programa de la Chola Chabuca al denunciar nuevamente que continúa siendo víctima de extorsión. Sin embargo, al considerar que las autoridades no están actuando en su caso, la cantante confesó estar cansada de la situación y expresó su desconfianza hacia la Policía Nacional.

“Yo no creo en la Policía Nacional”, dijo tajantemente la artista en el set de ‘Esta noche’, exigiendo justicia y pidiendo que no vuelva a ocurrir una tragedia en el ámbito musical como la que afectó recientemente a Agua Marina en Chorrillos.

TE RECOMENDAMOS ¡DINA BOLUARTE VACADA! ¿AHORA QUÉ? CON GISSELA MONDRAGÓN Y JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD

Giuliana Rengifo asegura que ya no confía en la Policía Nacional

Giuliana Rengifo señaló que desde junio de este año viene siendo extorsionada. Los delincuentes le exigen una fuerte suma de dinero a cambio de no atentar contra ella ni su familia. Esta situación la ha llevado a vivir en constante zozobra, sin encontrar una manera efectiva de afrontar el problema.

“Mira cholita, la verdad que yo he optado por varias opciones, pero algo sí te digo: yo no creo en la Policía Nacional”, expresó la cantante piurana durante su participación en el programa ‘Esta noche’. Sus palabras generaron cierta incomodidad en la Chola Chabuca, quien le pidió no generalizar.

“Yo sí no quisiera tocar ese tema en particular porque no podemos generalizar a la policía nacional. Yo sigo pensando en las instituciones”, respondió con seriedad la presentadora. Sin embargo, Rengifo se mantuvo firme en su posición. “Tienes razón, mi padre fue policía. Entonces no podemos generalizarlo, pero de verdad no tengo mucha confianza. Prefiero solucionarlo y ver otra forma”, señaló tristemente la cantante.

Giuliana Rengifo revela que extorsionadores le exigen S/30.000

Meses atrás, Giuliana Rengifo mostró impactantes audios en donde la amenazan con atentar contra su vida o la de su familia si no entregaba a la suma de S/30.000. Justamente ella difundió un audio en donde su manager se enfrenta a uno de los delincuentes.

Mira lo último de FULLMOOD De lunes a viernes a las 10:20 a.m. Ver ahora

"Yo qué tengo que arreglar contigo, ¿eres imbécil? ¿Quieres matar ahí? Hazlo, a mí no me vas a amenazar. Yo no tengo que llegar a ningún arreglo contigo porque no te debo nada", se escuchó en el audio.