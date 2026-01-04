Giuliana Rengifo envía solidario mensaje a Carlos Miguel y Orquesta tras atentado en concierto

Giuliana Rengifo se pronunció acerca del atentado armado que sufrió la agrupación Carlos Miguel y Orquesta durante un concierto en Carabayllo donde dos de los integrantes resultaron gravemente heridos. La cantante alzó su voz para condenar el terrible hecho y enviar un mensaje de solidaridad a la orquesta dentro del contexto de inseguridad que viven muchos músicos nacionales.

Con más de una década siendo una reconocida artista de cumbia, Rengifo se mostró apenada de que compañeros dentro del rubro sean víctimas de extorsión por parte de inescrupulosos. Sostuvo que la situación ha llegado a un punto de normalizarse y volverse parte de la vida de las personas. "Es lamentable lo que está pasando. Las extorsiones no paran, son el pan de cada día", dijo para el Trome.

Giuliana Rengifo respalda a Carlos Miguel y Orquesta tras atentado armado

La cantante también señaló que muchas veces los artistas prefieren no denunciar las amenazas por temor y por la desconfianza en las autoridades y su falta de acciones efectivas para atrapar a los delincuentes. De esa forma, indicó que comprende por qué algunos optan por tomar esas decisiones, pues al final del día necesitan continuar trabajando para salir adelante. "Es lo que nos toca hacer porque nosotros necesitamos trabajar por nuestras familias", lamentó

"Yo entiendo el proceder de Carlos Miguel porque la misma Policía, a veces, está confabulada con los delincuentes. Entonces a veces es mejor no decir nada porque uno no sabe en quién confiar, y desgraciadamente, lo único que queda es llegar a una tregua con los mismos delincuentes", opinó la exintegrante de Agua Bella.