La cantante de cumbia Giuliana Rengifo sorprendió al revelar en una reciente entrevista con Trome que ahora está soltera, pese a que hace apenas unos días había asegurado que planeaba casarse en diciembre con su pareja, a quien llamaba su ‘príncipe azul’. Según contó la artista, su novio le había pedido la mano durante una cena romántica.

Sin embargo, parece que la situación cambió drásticamente con el paso de los días y ahora, Giuliana confirmó que actualmente está sola: “Totalmente (soltera), tengo que seguir avanzando y de amor no se vive”. Cabe resaltar que la cantante decidió mantener en reserva la identidad de su expareja, mencionando únicamente que se trata de un empresario que en su momento la hizo muy feliz, pero con quien ahora ha decidido tomar caminos separados.

Giuliana Rengifo revela que no se casará

Después de haber anunciado con ilusión que planeaba casarse en diciembre, la cantante de cumbia reveló este 17 de agosto que decidió dar un paso atrás en su relación, recordando que no ha tenido buenas experiencias en el amor. “Estoy tomando las cosas con mucha responsabilidad, ya que he vivido de algunos intentos de amor y me han pagado mal. He preferido estar sola, que me den un anillo o me digan que nos vamos a casar, eso no certifica que ya”, confesó la cantante al diario Trome, mostrando que ahora prioriza su bienestar emocional.

Al ser consultada sobre cómo cambió la situación tan rápidamente, Giuliana Rengifo no dio una respuesta directa, pero dejó entrever que hubo diferencias en el entendimiento de la pareja. “Nada está cerrado ni decidido. En un hombre no busco solo un tema de fidelidad, sino todo: respeto, que entienda mi trabajo y tenga personalidad”, señaló. Finalmente, sobre el anillo de compromiso, la artista comentó que lo mantiene guardado, dejando posiblemente abierta la posibilidad de volver a retomar la relación.

Giuliana Rengifo celebrara su compromiso y anunciaba boda en diciembre

El 11 de agosto, apenas seis días antes de confirmar su soltería, Giuliana Rengifo había compartido con entusiasmo que su pareja la había sorprendido durante una cena romántica pidiéndole matrimonio. “Él no tiene que ver nada con el ambiente artístico, no es piurano, es empresario y prefiero por ahora no revelar su nombre; solo puedo decir que me hace muy feliz y hace lo que quiero. Es mi príncipe azul”, declaró la cantante a Trome.

Sobre cómo había mantenido la noticia en secreto, Rengifo comentó: “Nadie se dio cuenta, pero ya tenemos un buen tiempo, no lo mostraba porque quería ir con calma y cuidado”. En cuanto a los planes de boda, la artista adelantó: “A fin de año, en diciembre, Dios mediante y, por supuesto, será en Piura. Mis hijas y mi mamá están felices”, reflejando la ilusión que sentía por llegar al altar.