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Alejandra Baigorria revela si aún quiere tener un hijo con Said Palao tras viaje a África: "Viendo qué pasa"

La empresaria fue consultada sobre la posibilidad de convertirse en madre junto a Said Palao tras su regreso de Sudáfrica y aseguró que, por ahora, prefiere tomar las cosas “paso a paso”.

Alejandra Baigorria pone en duda su futuro como madre con Said Palao. Foto: composición LR/difusión
Alejandra Baigorria pone en duda su futuro como madre con Said Palao. Foto: composición LR/difusión
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Alejandra Baigorria regresó al Perú luego de su reciente viaje a Sudáfrica junto a Said Palao y la hija del chico reality. A su llegada, la popular Gringa de Gamarra fue abordada por las cámaras de 'Amor y fuego', donde respondió sobre el actual momento de su relación y los rumores relacionados con la posibilidad de convertirse en madre junto al integrante de 'Esto es guerra'.

Aunque evitó confirmar planes concretos sobre agrandar la familia, dejó abierta esa posibilidad y aseguró que prefiere tomar las cosas con calma. “Vamos a ir paso a paso... no sé, yo vivo mi día a día y vamos a seguir viendo qué pasa”, expresó ante las cámaras.

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Alejandra Baigorria habla sobre la maternidad y deja clara su postura ante las críticas

La reportera de 'Amor y fuego' insistió en preguntarle si seguía en pie el deseo de tener un hijo junto a Said Palao este año. Sin embargo, la empresaria prefirió no dar una respuesta definitiva y dejó en claro que actualmente está enfocada en vivir el presente y disfrutar su relación sin presiones externas.

Además, la Gringa de Gamarra aprovechó para aclarar algunos comentarios relacionados con su reciente viaje familiar a Sudáfrica. Según explicó, la experiencia ya había sido organizada desde hacía varios meses y no fue una decisión improvisada. “Es familiar, este viaje tiene un año de planificado por la empresa, no por mí”, comentó.

PUEDES VER: Alejandra Baigorria confiesa su deseo de adoptar a niña africana tras conmoverse por su situación: “Me la llevaría conmigo”

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En otro momento de la conversación con la prensa, la exchica reality dejó en claro que ya no piensa responder constantemente a las opiniones y críticas sobre su romance con Said Palao. Afirmó que tomará sus propias decisiones sin dejarse influir por terceros ni por los comentarios que circulan en redes sociales. “Yo siempre voy a hacer lo que me pega la gana, cuando me pega la gana y cuando me dé la gana”, manifestó.

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