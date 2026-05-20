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Alejandra Baigorria regresó al Perú luego de su reciente viaje a Sudáfrica junto a Said Palao y la hija del chico reality. A su llegada, la popular Gringa de Gamarra fue abordada por las cámaras de 'Amor y fuego', donde respondió sobre el actual momento de su relación y los rumores relacionados con la posibilidad de convertirse en madre junto al integrante de 'Esto es guerra'.

Aunque evitó confirmar planes concretos sobre agrandar la familia, dejó abierta esa posibilidad y aseguró que prefiere tomar las cosas con calma. “Vamos a ir paso a paso... no sé, yo vivo mi día a día y vamos a seguir viendo qué pasa”, expresó ante las cámaras.

Alejandra Baigorria habla sobre la maternidad y deja clara su postura ante las críticas

La reportera de 'Amor y fuego' insistió en preguntarle si seguía en pie el deseo de tener un hijo junto a Said Palao este año. Sin embargo, la empresaria prefirió no dar una respuesta definitiva y dejó en claro que actualmente está enfocada en vivir el presente y disfrutar su relación sin presiones externas.

Además, la Gringa de Gamarra aprovechó para aclarar algunos comentarios relacionados con su reciente viaje familiar a Sudáfrica. Según explicó, la experiencia ya había sido organizada desde hacía varios meses y no fue una decisión improvisada. “Es familiar, este viaje tiene un año de planificado por la empresa, no por mí”, comentó.

En otro momento de la conversación con la prensa, la exchica reality dejó en claro que ya no piensa responder constantemente a las opiniones y críticas sobre su romance con Said Palao. Afirmó que tomará sus propias decisiones sin dejarse influir por terceros ni por los comentarios que circulan en redes sociales. “Yo siempre voy a hacer lo que me pega la gana, cuando me pega la gana y cuando me dé la gana”, manifestó.