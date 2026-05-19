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Karla Tarazona celebró sus 43 años y recibió un mensaje especial de Christian Domínguez en redes sociales. Sin embargo, un detalle en las fotografías compartidas durante el cumpleaños terminó desatando rumores de un presunto embarazo debido a su aparente vientre abultado.

En medio de las especulaciones, el cumbiambero sorprendió con una dedicatoria cargada de amor y emoción hacia la presentadora. “Te amo y así quiero verte toda la vida, sonriendo y feliz. Feliz día, mi vida”, escribió el cantante en su cuenta de Instagram junto a varias fotografías al lado de la madre de su hijo.

Mensaje de Christian Domínguez para Karla Tarazona. Foto: Instagram

Christian Domínguez comparte mensaje de amor a Karla Tarazona en medio de rumores de un posible embarazo

La propia conductora ha confesado en otras oportunidades que desea convertirse nuevamente en madre. Incluso, reveló que tomó la decisión de congelar sus óvulos con la esperanza de tener una 'mujercita', luego de ser madre de tres hijos varones. Por ello, los rumores de un posible embarazo cobraron fuerza durante la celebración de su cumpleaños, en la que apareció junto con sus hijos y Christian Domínguez, quien no dudó en dedicarle un romántico mensaje en redes sociales.

“Hacer que sonrías hoy fue mi único objetivo, que hoy puedas dormir lo que quieras, que al despertar sonrías, que cuando quieras desayunar estés sonriendo, quequieras entrenar o caminar o lo que sea, todo lo hagas feliz y que al término del día que esté lleno de detalles lindos, detalles familiares, etc y emociones bonitas, es lo que deseo, porque sé que es lo más importante para ti, que terminemos el día juntos y al decir hasta mañana mi amor, te quedes sonriendo mientras descansamos abrazados, te amo”, compartió el líder de La Gran Orquesta Internacional.