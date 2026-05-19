HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
EN VIVO

Roberto Sánchez alista su equipo técnico y debate final | Sin Guion con Rosa María Palacios

Espectáculos

Christian Domínguez sorprende con romántica dedicatoria a Karla Tarazona tras rumores de embarazo: "Así quiero verte toda la vida"

La conductora celebró sus 43 años junto a sus hijos y Christian Domínguez, quien le dedicó un mensaje de amor en redes sociales en medio de un presunto embarazo.

Karla Tarazona recibe especial detalle de Christian Domínguez. Foto: composición LR/Instagram
Karla Tarazona recibe especial detalle de Christian Domínguez. Foto: composición LR/Instagram
Escuchar
Resumen
Compartir

Karla Tarazona celebró sus 43 años y recibió un mensaje especial de Christian Domínguez en redes sociales. Sin embargo, un detalle en las fotografías compartidas durante el cumpleaños terminó desatando rumores de un presunto embarazo debido a su aparente vientre abultado.

En medio de las especulaciones, el cumbiambero sorprendió con una dedicatoria cargada de amor y emoción hacia la presentadora. “Te amo y así quiero verte toda la vida, sonriendo y feliz. Feliz día, mi vida”, escribió el cantante en su cuenta de Instagram junto a varias fotografías al lado de la madre de su hijo.

Domínguez

Mensaje de Christian Domínguez para Karla Tarazona. Foto: Instagram

PUEDES VER: ¿Embarazo a la vista? Magaly lanza comentario tras notar cambio en la figura de Karla Tarazona: "Sería irresponsable"

lr.pe

Christian Domínguez comparte mensaje de amor a Karla Tarazona en medio de rumores de un posible embarazo

La propia conductora ha confesado en otras oportunidades que desea convertirse nuevamente en madre. Incluso, reveló que tomó la decisión de congelar sus óvulos con la esperanza de tener una 'mujercita', luego de ser madre de tres hijos varones. Por ello, los rumores de un posible embarazo cobraron fuerza durante la celebración de su cumpleaños, en la que apareció junto con sus hijos y Christian Domínguez, quien no dudó en dedicarle un romántico mensaje en redes sociales.

“Hacer que sonrías hoy fue mi único objetivo, que hoy puedas dormir lo que quieras, que al despertar sonrías, que cuando quieras desayunar estés sonriendo, quequieras entrenar o caminar o lo que sea, todo lo hagas feliz y que al término del día que esté lleno de detalles lindos, detalles familiares, etc y emociones bonitas, es lo que deseo, porque sé que es lo más importante para ti, que terminemos el día juntos y al decir hasta mañana mi amor, te quedes sonriendo mientras descansamos abrazados, te amo”, compartió el líder de La Gran Orquesta Internacional.

PUEDES VER: Karla Tarazona anuncia que se va de Perú con Christian Domínguez en medio de conflicto legal con Melanie Martínez y Pamela Franco: "Me largo del país"

lr.pe
google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
¿Embarazo a la vista? Magaly lanza comentario tras notar cambio en la figura de Karla Tarazona: "Sería irresponsable"

¿Embarazo a la vista? Magaly lanza comentario tras notar cambio en la figura de Karla Tarazona: "Sería irresponsable"

LEER MÁS
Karla Tarazona anuncia que se va de Perú con Christian Domínguez en medio de conflicto legal con Melanie Martínez y Pamela Franco: "Me largo del país"

Karla Tarazona anuncia que se va de Perú con Christian Domínguez en medio de conflicto legal con Melanie Martínez y Pamela Franco: "Me largo del país"

LEER MÁS
Christian Domínguez envía carta notarial a Melanie Martínez acusándola de difamar y desprestigiar su imagen: "Me expone al ridículo"

Christian Domínguez envía carta notarial a Melanie Martínez acusándola de difamar y desprestigiar su imagen: "Me expone al ridículo"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Paqueton Figuras Panini Copa Mundial 2026 con DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

Panini

Paqueton Figuras Panini Copa Mundial 2026 con DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

PRECIO

S/ 420.00
Comprar
Paqueton Figuras Panini Copa Mundial 2026 con DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

Panini

Paqueton Figuras Panini Copa Mundial 2026 con DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

PRECIO

S/ 420.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025