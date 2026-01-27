El presentador de televisión Adolfo Aguilar sorprendió al revelar que decidió postergar su boda con su novio, el productor audiovisual Antonio Ortiz, pese a que la pareja tenía planes de casarse en 2026. El exconductor de 'Yo soy' explicó que, aunque el deseo de llegar al altar sigue intacto, sus múltiples compromisos profesionales han obligado a reprogramar el esperado matrimonio.

“Quisiéramos que este año se venga la boda, pero en realidad yo creo que va a estar bien complicado que este año nos casemos porque hay un montón de cosas por hacer primero”, confesó Aguilar en declaraciones con 'Amor y fuego'. El actor dejó en claro que se debe a la carga de proyectos laborales que ambos mantienen actualmente.

Adolfo Aguilar aclara por qué postergó su boda con su novio

La historia de amor entre Adolfo Aguilar y Antonio Ortiz ha sido seguida con cariño por sus seguidores desde que el conductor peruano anunció su compromiso en enero de 2025. La propuesta ocurrió de manera pública durante la función de despedida de un espectáculo musical en vivo en el que participaba el actor, convirtiéndose en un momento inolvidable para la pareja.

A inicios de este año, ambos celebraron un año más de relación compartiendo fotografías juntos en redes sociales, lo que avivó la ilusión de una boda cercana. Sin embargo, el presentador fue sincero al reconocer que el calendario no juega a su favor. “No queremos esperar, pero por trabajo en realidad va a tener que ser el próximo”, explicó, dejando entrever que el matrimonio se celebraría recién en 2027, aunque todavía no existe una fecha definida.

¿Quién es Antonio Ortiz, el novio de Adolfo Aguilar?

José Antonio Ortiz Fernández es un joven profesional dedicado a la producción audiovisual. Aunque no se ha confirmado públicamente su edad exacta, se estima que tendría 30 años. Estudió Comunicaciones y se ha especializado en proyectos audiovisuales que le han permitido viajar y generar contenido en distintas locaciones.

Aunque ambos prefieren mantener en reserva los detalles de cómo comenzó su historia de amor, Ortiz ha señalado que “no fue fácil” y que Aguilar “fue quien hizo toda la magia”. En una entrevista con La República, el comunicador también habló sobre la diferencia de edad con naturalidad: “A mí no me cuesta porque siempre he dicho que soy un viejo dentro de un cuerpo joven. Así que estamos iguales. Él es como un niño dentro de un cuerpo de una persona mayor”, comentó.