HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
EN VIVO

Analizamos las encuestas + José Jerí y las elecciones | Sin Guion con Rosa María Palacios

Espectáculos

Adolfo Aguilar confiesa la difícil decisión de postergar su boda con su novio Antonio Ortiz: "Va estar bien complicado"

El actor peruano sorprendió al revelar que la esperada boda con su novio no se realizará en la fecha que habían planeado inicialmente debido a sus proyectos laborales.

Adolfo Aguilar y su novio se casarían en 2027. Foto: composición LR/Willax
Adolfo Aguilar y su novio se casarían en 2027. Foto: composición LR/Willax

El presentador de televisión Adolfo Aguilar sorprendió al revelar que decidió postergar su boda con su novio, el productor audiovisual Antonio Ortiz, pese a que la pareja tenía planes de casarse en 2026. El exconductor de 'Yo soy' explicó que, aunque el deseo de llegar al altar sigue intacto, sus múltiples compromisos profesionales han obligado a reprogramar el esperado matrimonio.

“Quisiéramos que este año se venga la boda, pero en realidad yo creo que va a estar bien complicado que este año nos casemos porque hay un montón de cosas por hacer primero”, confesó Aguilar en declaraciones con 'Amor y fuego'. El actor dejó en claro que se debe a la carga de proyectos laborales que ambos mantienen actualmente.

TE RECOMENDAMOS

EL VERDADERO PODER DE LAS RUNAS: SEÑALES Y ERRORES COMUNES | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL Y CAMILLE

PUEDES VER: Adolfo Aguilar regresa a 'Yo soy' y bromea con despido a Franco Cabrera: 'Me tocaba a mí mandarte un gmail'

lr.pe

Adolfo Aguilar aclara por qué postergó su boda con su novio

La historia de amor entre Adolfo Aguilar y Antonio Ortiz ha sido seguida con cariño por sus seguidores desde que el conductor peruano anunció su compromiso en enero de 2025. La propuesta ocurrió de manera pública durante la función de despedida de un espectáculo musical en vivo en el que participaba el actor, convirtiéndose en un momento inolvidable para la pareja.

A inicios de este año, ambos celebraron un año más de relación compartiendo fotografías juntos en redes sociales, lo que avivó la ilusión de una boda cercana. Sin embargo, el presentador fue sincero al reconocer que el calendario no juega a su favor. “No queremos esperar, pero por trabajo en realidad va a tener que ser el próximo”, explicó, dejando entrever que el matrimonio se celebraría recién en 2027, aunque todavía no existe una fecha definida.

PUEDES VER: Connie Chaparro defiende a su esposo Sergio Galliani por acusaciones de maltrato: 'Eso se llama difama'

lr.pe

¿Quién es Antonio Ortiz, el novio de Adolfo Aguilar?

José Antonio Ortiz Fernández es un joven profesional dedicado a la producción audiovisual. Aunque no se ha confirmado públicamente su edad exacta, se estima que tendría 30 años. Estudió Comunicaciones y se ha especializado en proyectos audiovisuales que le han permitido viajar y generar contenido en distintas locaciones.

Aunque ambos prefieren mantener en reserva los detalles de cómo comenzó su historia de amor, Ortiz ha señalado que “no fue fácil” y que Aguilar “fue quien hizo toda la magia”. En una entrevista con La República, el comunicador también habló sobre la diferencia de edad con naturalidad: “A mí no me cuesta porque siempre he dicho que soy un viejo dentro de un cuerpo joven. Así que estamos iguales. Él es como un niño dentro de un cuerpo de una persona mayor”, comentó.

Notas relacionadas
Adolfo Aguilar regresa a 'Yo soy' y bromea con despido a Franco Cabrera: "Me tocaba a mí mandarte un gmail"

Adolfo Aguilar regresa a 'Yo soy' y bromea con despido a Franco Cabrera: "Me tocaba a mí mandarte un gmail"

LEER MÁS
Adolfo Aguilar se pronuncia tras ser ‘callado’ por Gisela Valcárcel en plena transmisión de la Teletón: “Ha querido hacer algo”

Adolfo Aguilar se pronuncia tras ser ‘callado’ por Gisela Valcárcel en plena transmisión de la Teletón: “Ha querido hacer algo”

LEER MÁS
Adolfo Aguilar y Christian Rivero preocupados al ver el bajo avance de la recaudación en la Teletón 2025: "¿Qué está pasando?"

Adolfo Aguilar y Christian Rivero preocupados al ver el bajo avance de la recaudación en la Teletón 2025: "¿Qué está pasando?"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Connie Chaparro defiende a su esposo Sergio Galliani por acusaciones de maltrato: “Eso se llama difamar”

Connie Chaparro defiende a su esposo Sergio Galliani por acusaciones de maltrato: “Eso se llama difamar”

LEER MÁS
Mall ‘KM 40’ de Farfán a más de un año de inaugurado: imágenes muestran escasa presencia de público

Mall ‘KM 40’ de Farfán a más de un año de inaugurado: imágenes muestran escasa presencia de público

LEER MÁS
Tula Rodríguez muestra cómo luce en la actualidad el mall 'KM 40' de Jefferson Farfán: "A César lo del César"

Tula Rodríguez muestra cómo luce en la actualidad el mall 'KM 40' de Jefferson Farfán: "A César lo del César"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Nombre oficial del 2026: "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

Encuestas Presidenciales 2026: López Aliaga lidera la intención de voto mientras el 44,5% aún no decide

Bus del Metropolitano choca contra puente en estación México: reportan 46 heridos e intenso tráfico en la Vía Expresa

Espectáculos

Daniela Darcourt cuenta cómo estuvo Luis Advíncula tras agresión de hinchas de Alianza Lima: "Ha estado bastante tocado"

Laura Huarcayo admite que no se cierra al amor y niega temor a quedarse sola: “Estoy disfrutando de mí”

¡Se defiende! Trabajador de hotel asegura que retiró a padre de Tony Succar por tener problemas de ira: "Fue maleducado"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Nombre oficial del 2026: "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

Encuestas Presidenciales 2026: López Aliaga lidera la intención de voto mientras el 44,5% aún no decide

Empresa relacionada a Zhihua Yang ganó contrato con despacho presidencial: proveedor visitó 3 veces Palacio

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025