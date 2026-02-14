HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Alejandro Merino, expareja de Adolfo Aguilar, le exige el pago de más de S/10.000 por deuda: "No te voy a regalar mi trabajo"

Alejandro Merino hizo público su reclamo contra Adolfo Aguilar y compartió chats como prueba de que intentó cobrarle en reiteradas ocasiones, pero no obtuvo respuesta.

Alejandro Merino denuncia publicamente a Adolfo Aguilar por deuda. Foto: composición LR/Instagram
Alejandro Merino denuncia publicamente a Adolfo Aguilar por deuda. Foto: composición LR/Instagram

Alejandro Merino acusó públicamente a Adolfo Aguilar, exconductor de 'Yo soy' de deberle más de 10.000 soles por un servicio profesional de análisis de mercado realizado para la productora Big Bang Films. El joven empresario difundió un comunicado en redes sociales en el que exige el pago y cuestiona la actitud del actor: “Ojalá y me pagues Adolfo. No te voy a regalar mi trabajo”.

Según el pronunciamiento, el reclamo corresponde a estudios realizados para la empresa audiovisual. “Me ha costado tiempo, esfuerzo, trabajo y pestañas ser profesional para que venga un tipo como tú a quererse aprovechar. Te equivocaste conmigo”, escribió la expareja del actor en una publicación difundida por el tiktoker Fernando León.

PUEDES VER: Adolfo Aguilar confiesa la difícil decisión de postergar su boda con su novio Antonio Ortiz: 'Va a estar bien complicado'

lr.pe

Alejandro Merino revela que Adolfo Aguilar lo bloqueó de redes sociales tras exigirle que le pague deuda

En el mismo comunicado, la expareja del conductor de televisión sostuvo que intentó cobrar la deuda durante un largo periodo de manera privada, pero que la otra parte habría optado por bloquearlo en redes sociales. “He intentado cobrarle el dinero que me debe desde hace bastante tiempo de manera bastante cordial y ha optado por bloquearme”, afirmó.

Además, compartió capturas de conversaciones en las que solicita el pago de los servicios realizados para la productora. En el chat se lee el mensaje que envió solicitando la devolución del costo total del estudio y explicando que los trabajos fueron inicialmente un apoyo, pero que posteriormente debieron cobrarse por falta de reconocimiento. La respuesta que recibió fue breve: “Ok, ¿cuánto es? Y no entiendo tu necesidad de hacer las cosas personales, pero en fin. Ya te darás cuenta en el futuro”, respondió Adolfo Aguilar.

PUEDES VER: Milena Warthon contesta críticas por usar corta vestimenta en fiesta de la Virgen de la Candelaria: 'Solo buscan faltarme el respeto'

lr.pe

Alejandro Merino afirma que ofreció facilidades de pago a Adolfo Aguilar

La expareja de Adolfo Aguilar también recordó que anteriormente había acusado al conductor de agresión física y, en su reciente pronunciamiento, aclaró que su actual exigencia no busca reabrir conflictos personales, sino obtener el pago pendiente por servicios profesionales.

De acuerdo con su versión, se trataría de tres estudios de investigación de mercado para proyectos cinematográficos que superan los 10.000 soles. Señala que ofreció múltiples facilidades de pago, incluyendo descuentos y la eliminación de honorarios propios y de su equipo, así como costos de uso de equipos técnicos. “Ahora estoy cobrando el dinero que me debe de los servicios que se hicieron a su empresa, los cuales no me pagó hasta el día de hoy”, explicó en mensajes.

