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Durante una presentación en vivo en el local Los Algarrobos, en el distrito de Olmos, región Lambayeque, José Luis Cachay Ramos, más conocido como Cachay, fue víctima de una agresión por parte de un asistente que lo empujó bruscamente frente a decenas de espectadores. El incidente quedó registrado en videos que rápidamente se viralizaron en redes sociales y generaron indignación entre los seguidores del artista.

Janeth, hija del cómico ambulante, se pronunció a través de su cuenta oficial de Instagram y expresó su total molestia por el accionar del agresor. “Ya veremos cómo le va al tipo con las autoridades”, escribió, dejando claro que no tolerará que nadie lastime a su padre y no se haga justicia.

Janeth Cachay explota contra sujeto que agredió a su padre

La hija de Cachay no ocultó su indignación tras lo ocurrido y recurrió a sus redes sociales para expresar su enojo. “Qué triste despertar y ver ese video”, escribió Janeth, reflejando el impacto emocional que le provocó presenciar cómo un desconocido agredía a su padre frente a decenas de personas.

En su mensaje, la creadora digital también se refirió al estado físico de su padre tras el empujón. “Afortunadamente, mi papá está bien de la cabeza, pero amortiguó el golpe con el brazo”, precisó, e indicó que, aunque el incidente pudo haber sido más grave, Cachay logró protegerse y salió relativamente ileso.

Finalmente, Janeth lanzó una advertencia directa al agresor y dejó claro que lo sucedido no pasaría desapercibido. “Ya veremos cómo le va al tipo con las autoridades”, escribió, dando a entender que se tomarán medidas legales y que el responsable del altercado deberá responder por su acción.

¿Qué pasó con Cachay en Chiclayo?

Según las imágenes difundidas en redes sociales, José Luis Cachay realizaba uno de sus característicos números humorísticos cuando decidió acercarse a un hombre ubicado entre el público. El artista, conocido por su interacción cercana con los asistentes, interpretaba un playback de la canción ‘Hasta que te conocí’, de Juan Gabriel, mientras jugaba con la letra del tema como parte de la dinámica cómica que desarrollaba en el escenario.

Lo que en un inicio parecía una rutina más del espectáculo se tornó peligroso en cuestión de segundos. El sujeto reaccionó de manera violenta y empujó con fuerza a Cachay, quien perdió el equilibrio y cayó desde las gradas hacia la zona donde estaba el público. La caída provocó un instante de alarma y confusión entre los asistentes, que rápidamente intentaron auxiliar al humorista.