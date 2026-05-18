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¡Más unidos que nunca! Said Palao comparte fotos junto a Alejandra Baigorria durante safari en Sudáfrica: "Compañía increíble"

El integrante de ‘EEG’ compartió emotivos mensajes sobre su experiencia en Pilanesberg, en Sudáfrica, donde no dudó en mostrarse al lado de su esposa y su hija.

El chico reality compartió fotos con Alejandra y su hija durante un safari en Sudáfrica.
El chico reality compartió fotos con Alejandra y su hija durante un safari en Sudáfrica.
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Said Palao volvió a acaparar la atención luego de realizar una publicación junto a Alejandra Baigorria durante su estadía en Sudáfrica este fin de semana. El ‘guerrero’ mostró algunos momentos del safari que realizó acompañado de la empresaria, su hija Caetana y un grupo de amigos.

Las imágenes generaron rápidamente reacciones entre sus seguidores, ya que la pareja vuelve a mostrarse unida públicamente tras las repercusiones que dejó el reciente viaje de Said a Argentina, donde fue captado disfrutando de una salida nocturna sin su esposa.

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Publicación de Said Palao durante su estadía en Sudáfrica. Foto: Instagram

Publicación de Said Palao durante su estadía en Sudáfrica. Foto: Instagram

Said Palao comparte romántico mensaje durante viaje con Alejandra Baigorria

A través de su cuenta de Instagram, Said Palao compartió diversas fotografías de la experiencia que vivió en Pilanesberg, parque nacional ubicado en Sudáfrica, donde realizó un safari junto a su familia.

“Un sueño más hecho realidad”, escribió el chico reality al inicio de su publicación, en la que también expresó la emoción que sintió al compartir el viaje junto a Alejandra Baigorria y su hija.

“Los mejores momentos siempre serán en familia. Porque al final, los lugares son increíbles… pero compartirlos con las personas que amas los vuelve inolvidables”, agregó.

PUEDES VER: Said Palao viajó hasta Sudáfrica para reencontrarse con Alejandra Baigorria en exclusivo hotel tras ampay en Argentina

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En las imágenes compartidas por Said se observa a la pareja disfrutando de distintos momentos juntos durante el recorrido, además de posar sonrientes junto a la menor y la 'gringa de Gamarra'.

¿Qué hacía Alejandra Baigorria en Sudáfrica?

La presencia de Alejandra Baigorria en Sudáfrica ya había llamado la atención días atrás, debido a que la empresaria viajó al continente africano para participar en una campaña vinculada a labores humanitarias.

A través de sus redes sociales, la exchica reality compartió fotografías y videos de las actividades que realizó durante su estadía, así como parte de los paisajes y experiencias que vivió en el país.

Posteriormente, Said Palao decidió viajar hasta Sudáfrica acompañado de su hija para reencontrarse con la empresaria, hecho que cobró relevancia luego de los comentarios y especulaciones que surgieron tras el ampay del integrante de 'Esto es guerra' en Argentina.

Aunque Alejandra también compartió imágenes de su paso por Sudáfrica, en sus publicaciones no aparecen Said Palao ni las fotografías familiares difundidas por el chico reality.

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