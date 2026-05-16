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Said Palao viajó hasta Sudáfrica para reencontrarse con Alejandra Baigorria en exclusivo hotel tras ampay en Argentina

Said Palao sorprendió a sus seguidores al viajar a Sudáfrica junto a su hija y coincidir con Alejandra Baigorria en un lujoso resort, avivando rumores de reconciliación tras su reciente ampay en Argentina.

Alejandra Baigorria le estaría dando una nueva oportunidad a Said Palao tras ampay. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
Alejandra Baigorria le estaría dando una nueva oportunidad a Said Palao tras ampay. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
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Said Palao inició un viaje que no solo combinó turismo familiar, sino también un esperado reencuentro romántico. El participante de 'Esto es guerra' compartió en sus redes sociales su llegada al Aeropuerto Internacional de Johannesburgo, la ciudad más grande y dinámica del país africano, marcando el comienzo de una travesía que despertó la atención de sus miles de seguidores.

El destino elegido por el judoca peruano fue el Sun City Resort, un alojamiento de lujo reconocido por su exclusividad y servicios de primera clase. La coincidencia con Alejandra Baigorria generó gran expectativa entre los fanáticos, quienes interpretan este encuentro como un indicio de posible reconciliación tras los rumores surgidos por el ampay registrado en Argentina.

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Said Palao se reencontrará con Alejandra Baigorria en Sudáfrica

Lejos de viajar solo, Said Palao decidió llevar a su hija Caetana, compartiendo momentos tiernos que fueron documentados en sus redes sociales. La pequeña, que ha acompañado a su padre en varias aventuras, se mostró emocionada por conocer las maravillas de Sudáfrica, incluidos sus paisajes y la cultura local, lo que permitió al influencer combinar la diversión familiar con su vida pública.

El objetivo principal del viaje del 'guerrero' no es únicamente recreativo. Tras unos días de separación por compromisos laborales, el deportista y la empresaria Alejandra Baigorria se reunirán para disfrutar juntos de unas vacaciones que, según fuentes cercanas, buscan fortalecer su relación.

La estancia de ambos en el Sun City Resort ha generado comentarios en redes sociales sobre la posibilidad de un acercamiento definitivo entre la pareja.

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Alejandra Baigorria emocionada en Sudáfrica

Por su parte, Alejandra Baigorria se encuentra en Sudáfrica participando en una campaña internacional vinculada con labores humanitarias. Su misión se centra en Malawi, país donde se han registrado altos índices de desnutrición infantil y donde la empresaria colabora en la distribución de productos nutricionales para menores en situación vulnerable.

“Es uno de los países con mayor porcentaje de desnutrición infantil y uno de los lugares donde Nu Skin realiza sus actividades humanitarias más importantes”, detalló Baigorria en su cuenta oficial de Instagram.

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