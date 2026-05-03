Ethel Pozo vivió un momento emotivo en 'La granja VIP Perú' luego de quebrarse en plena transmisión al despedir a Yaco Eskenazi, quien dejó la conducción del reality de convivencia. El presentador aprovechó sus últimos minutos en pantalla para agradecer a la producción, a Panamericana Televisión y dedicar sentidas palabras a su compañera.

“Y a ti, amiga, perdóname por abandonarte. Confío y estoy seguro de que lo que hagas la vas a romper”, expresó ante la sorpresa del público. La reacción de la hija de Gisela Valcárcel no tardó en llegar y, visiblemente afectada, respondió con cariño a quien fue su dupla en el programa. “Te voy a extrañar mucho, Yaco. Las puertas del programa están abiertas para ti cuando quieras regresar”, comentó la conductora.

Ethel Pozo se conmueve por despedida de Yaco Eskenazi tras abandonar el reality

Durante su mensaje final, el exchico reality recordó lo importante que fue volver a la televisión después de un tiempo alejado de las pantallas. “La vida es bien curiosa, dos años sin estar en la tele y cuando se me presenta una oportunidad, la mejor oportunidad de mi vida, se cruza con el proyecto personal más importante que he creado”, señaló.

Además, el presentador aprovechó la oportunidad para agradecer a sus compañeros de set y al equipo de producción. “Lo mejor que me regaló ‘La granja VIP’ fue que volvamos a estar juntos en la señal de tele”, afirmó. Ethel Pozo, conmovida por las palabras de su amigo, no pudo contener el llanto y le dedicó un mensaje de despedida que fue aplaudido por el público presente.

¿Por qué Yaco Eskenazi renunció a la conducción de 'La granja VIP Perú'?

Antes de su salida oficial, Yaco Eskenazi ya había adelantado que esa sería su última semana en el reality. El conductor explicó que su decisión estuvo motivada por una agenda laboral cada vez más exigente y nuevos compromisos profesionales fuera del programa.

“Por temas personales, temas de trabajo y de tiempo y de cosas con las que tengo que cumplir, que no pensé que se me iban a dar de esa manera... he tenido que tomar esta difícil decisión”, manifestó frente a cámaras.

Entre los proyectos que impulsaron su renuncia figura la expansión de su show de stand up 'Yaco y el Loco', espectáculo que realiza junto al 'Loco' Wagner. Mientras tanto, la producción de 'La granja VIP Perú' confirmó que pronto revelará al nuevo conductor, el lunes 4 de mayo, que acompañará a Ethel Pozo en la etapa final del programa.