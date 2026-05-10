Yaco Eskenazi y el 'Loco' hablan de sus experiencias en 'El gran chef: famosos'. Foto: captura Youtube | Foto: captura Youtube

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Yaco Eskenazi y el ‘Loco’ Wagner continúan haciendo de las suyas en su pódcast. En el capítulo 17, los ahora youtubers hablaron de su experiencia en ‘El gran chef: famosos’, debido a que entre los invitados estaban Javier Masías y Alessandra Fuller. Además de contar lo bueno y lo malo del programa, sorprendieron al revelar cuánto desembolsaban por semana.

Según Yaco Eskenazi, lo mejor de ‘El gran chef: famosos’ era que existía la posibilidad de trabajar solo un día a la semana y cobrar por la semana completa, siempre que lograra salvarse de la nominación y clasificar al siguiente nivel.

Yaco Eskenazi y el ‘Loco’ revelan sus sueldos en ‘El gran chef: famosos’

Yaco Eskenazi contó que estar en el programa de Latina fue una buena experiencia por todo lo que aprendió; sin embargo, no logró seguir en contacto con sus compañeros de temporada. “Como yo soy un picón de mier**, yo quería cocinar y que mi comida salga rica. Porque en verdad lo chévere de ‘El gran chef’ es que tú te salves el primer día porque así ya no trabajas toda la semana y cobras toda la semana”, dijo el esposo de Natalie Vértiz, antes de ser interrumpido por su compañero.

“¿Cuánto te pagan a la semana ah?”, preguntó Christian Wagner, pero Yaco dijo que no lo iba a decir. “Habla pues, para ver si me han agarrado de huev**”, insistió. Como no encontró respuesta de Eskenazi, el ‘Loco’ le hizo la misma pregunta a Ale Fuller, quien terminó revelando que cobraba S/10.000 a la semana. “¿10 lucas te pagaban, en serio? Oye, me han cagado a mí”, expresó decepcionado.

“Mejor no te digo cuánto me pagan a mí”, intervino Yaco Eskenazi. “A mí me pagaban cinco lucas, huev**”, reveló el ‘Loco’ Wagner. Finalmente, el exparticipante de ‘Esto es guerra’ contó que ganaba el triple que su compañero: S/15.000.