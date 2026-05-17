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El conductor y actor Yaco Eskenazi sorprendió al revelar uno de los momentos más incómodos que atravesó desde su ingreso a 'El gran chef: famosos', reality culinario de Latina Televisión al que llegó en mayo del 2024 tras varios años ligado a América Televisión. Durante una presentación de stand up comedy junto al Loco Wagner, el exchico reality recordó el fuerte intercambio que protagonizó con Giacomo Bocchio frente a cámaras.

Según contó el también exfutbolista, el episodio ocurrió en su primera jornada dentro del programa gastronómico, cuando todavía intentaba adaptarse al nuevo canal, al formato y al equipo de producción. Aunque inicialmente tomó con calma las observaciones del jurado, una frase de Bocchio terminó por elevar la tensión y provocó una reacción que hasta hoy recuerda con intensidad.

Yaco Eskenazi cuenta experiencia con Giacomo Bocchio en 'El gran chef: famosos'

Durante su relato, Yaco Eskenazi explicó que llegar a 'El gran chef: famosos' representó un cambio importante en su carrera televisiva. Acostumbrado a trabajar durante años en América Televisión, reconoció que ingresar a Latina Televisión lo colocó en una situación completamente distinta, rodeado de personas nuevas y lejos de la comodidad que tenía en su antigua casa televisiva.

El esposo de Natalie Vértiz recordó que el momento ocurrió mientras preparaba una zarza de criadilla durante una de las competencias del reality. Tras presentar su plato, recibió la evaluación de Giacomo Bocchio, quien comenzó a señalar algunos errores en la preparación. Según Eskenazi, respondió intentando entender las observaciones y participar en la conversación, sin intención de cuestionar al chef.

“Yo le respondía tratando de comprender lo que me decía. No estaba peleando ni contradiciéndolo”, explicó sobre la dinámica que se vivió en el set de 'El gran chef: famosos'.

La impensada reacción que iba a tener Yaco Eskenazi contra Giacomo Bocchio

El momento más tenso llegó cuando Giacomo Bocchio lanzó una frase que impactó directamente al conductor. De acuerdo con el testimonio de Yaco Eskenazi, el chef le dijo: “Te falta humildad de aprendiz”, comentario que provocó una inmediata molestia en el participante.

“En ese instante le quería pegar con toda mi alma. Se me subió la temperatura”, confesó entre risas, aunque dejó en claro que la situación realmente lo afectó emocionalmente durante las grabaciones.

El exchico reality reconoció que intentó controlar su reacción debido a que recién ingresaba al programa y no quería generar un conflicto mayor en su debut televisivo dentro de Latina. Además, señaló que la palabra “aprendiz” fue clave para que pudiera calmarse y no interpretar el comentario como un ataque personal.

“Respiré y pensé: ‘Bueno, es mi primer día acá’. Felizmente dijo humildad de aprendiz y no solamente humildad, porque ahí sí creo que hubiera parado todo para decirle que no me conocía”, relató Yaco Eskenazi sobre el incómodo intercambio con Giacomo Bocchio en 'El gran chef: famosos'.