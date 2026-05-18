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Cómico Álvaro Aurora responde por primera vez a su padre, Edwin Aurora, tras exigirle prueba de ADN y querer quitarle su apellido

Álvaro Aurora asegura que tiene pruebas contundentes que dejarían a Edwin Aurora como un mal padre. Asimismo, afirmó que no le interesa demostrar su parentesco.

Edwin Aurora y Álvaro Aurora protagonizan una polémica en redes sociales tras dudas sobre la paternidad. Edwin exige una prueba de ADN y que su hijo deje de usar su apellido.
Edwin Aurora y Álvaro Aurora protagonizan una polémica en redes sociales tras dudas sobre la paternidad. Edwin exige una prueba de ADN y que su hijo deje de usar su apellido. | Foto: Silvana Quiñonez / URPI-LR
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Edwin Aurora y Álvaro Aurora sienten el mismo amor por la comicidad y, en más de una ocasión, se han mostrado felices y han compartido gratos momentos. Sin embargo, en las últimas semanas, los cómicos ambulantes han protagonizado más de un enfrentamiento en redes sociales, debido a que el exparticipante de 'Los reyes de la risa' reveló que no está seguro de que el joven sea su hijo.

En una reciente entrevista, Edwin Aurora contó que duda de que Álvaro Aurora lleve su sangre, por lo que le pidió que se realice una prueba de paternidad. Además, el artista callejero expresó su molestia porque, según indicó, el joven ha sido malagradecido con él. Por ello, le ha exigido que deje de utilizar su apellido.

PUEDES VER: Cómico ambulante Edwin Aurora exige prueba de paternidad a su hijo Álvaro Aurora y le pide que no utilice su apellido: “Uno tiene que ser agradecido”

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Álvaro Aurora le responde a Edwin Aurora

A raíz de las declaraciones de Edwin Aurora, el exnovio de Thamara Gómez ha recibido un sinfín de cuestionamientos, por lo que no dudó en responderle a uno de sus críticos. 'Tú solamente conoces a esa persona que está hablándote en una pantalla, no conoces a la verdadera persona cuando no está en un live. Tú no sabes cómo piensa, qué habla, las cosas que dice cuando nadie lo escucha. No sean tan cegados ni faciles de manipular', manifestó.

Asimismo, Álvaro Aurora sostuvo que no le interesa comprobar si es hijo de Edwin Aurora, pero si su padre quiere ir al laboratorio, él puede acompañarlo sin problema. Sin embargo, no ha aceptado someterse a una prueba de ADN porque está seguro de que el cómico va a intentar grabar todo, con la finalidad de aprovecharse de la situación.

'Si soy o no soy, no me interesa. Si quiere ir, vamos, yo mismo le digo: ‘No es mi viejo’. Pero él quiere dar la primicia, él quiere grabarlo', aseveró en uno de sus lives por TikTok. 'No puedes vivir restregándole las cosas en la cara a la gente', añadió.

Por otro lado, Álvaro Aurora le respondió a Edwin Aurora tras ser tildado de 'malagradecido'. Según el exnovio de Thamara Gómez, él también lo ha apoyado al transferirle dinero a la pareja de su padre para colaborar con la alimentación de sus hermanos menores.

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