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La vida sentimental de Melcochita vuelve a ser noticia en el ámbito del entretenimiento peruano. El reconocido humorista confirmó que, a pesar de haber culminado su matrimonio con Monserrat Seminario hace varios meses, aún no ha logrado formalizar el divorcio, situación que se complica mientras su relación con Heidy Amado, de 22 años, se mantiene en el ojo público.

En una reciente entrevista para el programa dominical 'Día D', Pablo Villanueva habló con franqueza sobre los conflictos que marcaron el fin de su matrimonio y los obstáculos legales que enfrenta actualmente para separar sus bienes y responsabilidades con la madre de sus últimas tres hijas. Al mismo tiempo, sus declaraciones desataron un nuevo debate en redes sociales sobre la diferencia de edad de 67 años con su nueva pareja, quien antes cumplía el rol de 'enfermera'.

Melcochita revela detalles del quiebre de su relación con Monserrat Seminario

El humorista explicó que la ruptura con Monserrat Seminario no fue abrupta, sino un proceso prolongado de desgaste emocional. Según narró, las tensiones en el hogar se habían acumulado durante años y afectaban tanto su relación de pareja como su convivencia diaria.

“Venía muchos años este alejamiento de ella hacia mi persona; ella pensaba que Melcochita era uno más, me hacía la vida imposible. Yo soy gallo viejo... no me salían cachos por falta de calcio”, manifestó durante la entrevista, dejando ver la complejidad de su relación con la piurana.

El sonero nacional también destacó que, pese a los problemas, permaneció junto a la madre de sus hijas principalmente por ellas, con la intención de preservar la unidad familiar. Sin embargo, reconoció que la situación se volvió insostenible con el paso del tiempo y que, finalmente, la decisión de separarse fue inevitable.

Melcochita asegura que Monserrat Seminario no le quiere dar el divorcio

Uno de los puntos más comentados en la entrevista fue la negativa actual de Monserrat Seminario a formalizar la separación legal. Aunque inicialmente accedió a firmar el divorcio, las circunstancias cambiaron y dejaron a Melcochita sin posibilidad de concluir el trámite.

“Ella primero me dijo que sí, pero ahora ya no quiere darme el divorcio”, declaró el humorista, en medio de la creciente exposición pública de su romance con Heidy Amado.