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Padre de la novia de 22 años de Melcochita rechaza su relación y estalla contra el cómico: “Es una payasada”

Progenitor de Heydi Amado, de 46 años, no soportó que Melcochita, de 90, vea a su hija de otra manera y dejó en claro que no acepta la relación entre ambos.

Melcochita contó que pensó que Heydi Amado la iba a rechazar al momento cuando le pidió que sea su pareja. Foto: Composición LR/ATV.
Melcochita contó que pensó que Heydi Amado la iba a rechazar al momento cuando le pidió que sea su pareja. Foto: Composición LR/ATV.
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La relación entre Melcochita, de 90 años, y Heydi Amado, de 22, continúa generando polémica. Esta vez, el padre de la joven enfermera se pronunció en televisión nacional y lanzó duras críticas contra el humorista, al calificar el romance como una "payasada".

El programa 'Magaly TV: la firme' conversó con el progenitor de Heydi Amado Gálvez y, en un breve avance presentado este viernes 15 de mayo, mostró su rechazo e incomodidad ante la relación que mantiene su hija con el cómico.

PUEDES VER: Melcochita anuncia su romance con joven de 22 años y expone cómo se llevan en privado: “Nos entendemos”

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Padre de Heydi Amado cuestiona relación de su hija con Melcochita

"Para mí esto es una payasada. Yo no estoy de acuerdo en nada de esto, obviamente no", mencionó el padre de Heydi Amado, la joven que recientemente oficializó su romance con Melcochita en distintos programas de televisión.

Además, cuestionó duramente al reconocido comediante y afirmó que jamás vería de otra manera a la hija de otra persona. "Si yo voy a tu casa y me abres la puerta, yo jamás voy a mirar a tu hija, ¡jamás! Si yo la miro a esa niña, la miro como una hija", señaló muy molesto durante una llamada telefónica con el programa de Magaly Medina.

PUEDES VER: Melcochita niega usar la 'pastilla azul' y le hace picante pregunta a pareja de 22 años: "¿Cómo te sientes conmigo?"

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Heydi Amado revela que tendría un hijo con Melcochita

Melcochita y su novia, Heydi Amado, fueron entrevistados por el programa de Magaly Medina, donde oficializaron públicamente su relación. Sin embargo, una de las declaraciones que más llamó la atención fue la posibilidad de que la joven pueda tener un hijo con el comediante.

"¿Podrías tener un hijo de Melcocha?", fue la consulta que hizo el reportero, a lo que la joven de 22 años contestó de manera natural. "Sí lo hemos conversado. Las posibilidades siempre están abiertas, uno nunca sabe", aclaró, dejando entrever que en cualquier momento podría convertirse en madre junto al humorista.

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