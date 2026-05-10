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Temis Tapullima, conocido artísticamente como Sapito, es un cómico ambulante peruano de 38 años, natural de Yurimaguas (Loreto). Ganó popularidad por su estilo selvático y, desde hace algunos años, inició su carrera televisiva en programas humorísticos como 'JB en ATV', en reemplazo de su colega Pepino. Luego, integró 'La casa de la comedia'; sin embargo, el espacio fue cancelado por constantes extorsiones.

En entrevista con La República, Sapito contó a qué se dedica en la actualidad, recordó los difíciles momentos que vivió en su niñez por la pronta partida de sus padres, reveló que fue víctima de acoso escolar por su discapacidad en el habla y se emocionó al hablar de los sueños que desea cumplir.

Sapito y su nuevo proyecto en la comicidad

Temis Tapullima reveló que, además de generar contenido viral para TikTok, en la actualidad se ha embarcado en un nuevo proyecto llamado 'Comedia perucha', programa humorístico que se emite por YouTube desde hace dos semanas y en el que comparte créditos con algunos cómicos que también trabajaron en 'La casa de la comedia'.

“Ahora estamos en ‘Comedia perucha’, gracias a papito Dios. Es un nuevo proyecto, sigannos en todas nuestras redes sociales. Y vamos a tener temporada de circo con varios compañeros . Y también ya nos vamos a Argentina. Muy pronto estaremos allí. Estamos en coqueteos”, declaró Sapito desde la av. 28 de Julio, en el Centro de Lima, donde se instaló la feria de la Selva Central, organizada por las municipalidades provinciales de Oxapampa, Satipo y Chanchamayo.

Sapito se mostró muy apenado por la muerte de Pompinchú y de Manolo Rojas, quien le dio consejos muy valiosos. “Los cómicos ambulantes como yo estamos pasando un momento muy difícil, estamos perdiendo a los compañeros que han aportado para la cultura, que es la comicidad peruana (...) decir a la gente que nos apoyen con sus buenos comentarios, con su like a nuestra página”, acotó.

Por otro lado, el artista de Yurimaguas condenó la inseguridad ciudadana, que no les deja desenvolverse con tranquilidad. “Es es un momento muy difícil. Ahora trabajar acá es un momento complicado porque las extorsiones hay por todos lados. Así vendas café o helado, igual te molestan. Somos comediantes para el pueblo, por eso nos incomoda que nos quieren cobrar cupo. Pero hay que seguir para adelante”.

Sapito habla de su familia

Temis Tapullima contó que no ha tenido una infancia feliz. A los 9 años perdió a su papá y dos años después se quedó sin mamá. Solo se quedó con su hermana mayor, quien fue su figura materna. “Me quedé con ese vacío inmenso, por eso me quedé con mi hermana, ella fue como mi mamá”, declaró el comediante, que creció en Contamana.

Temis Tapullima, conocido como Sapito, es un cómico ambulante peruano que ha ganado popularidad por su estilo y ha incursionado en la televisión y redes.

Sin embargo, hace seis meses, la hermana de Sapito partió a la eternidad, por lo que pensó en dejar todos sus proyectos. “Se me partió el alma, quise dejar la comedia, pero ella me dijo: ‘sigue, lucha por tu sueño’. Y ahí estoy, dándole. Ella quiso siempre que yo siga para delante”, comentó el creador de Lindaura, Hermico y Chichito, entre otros personajes.

Su hermana fue importante en su vida no solo porque llevan la misma sangre, sino porque logró ver cómo su carrera iba en ascenso. “Ella vio que estoy logrando algo porque cuando era muy pequeño, no tenía para poder compartir con mi familia. Pero luego pude compartir con mi familia, con mi hermana que está en el cielo, que me cuida. Ella se siente orgullosa de este cómico ambulante”, agregó.

Sapito da detalles de su trastorno del habla

Sapito ha demostrado que uno puede convertir su debilidad en fortaleza. Muy pocos saben que el cómico es tartamudo, condición por la cual fue víctima de acoso escolar en su niñez. Afortunadamente, cuando entra en su papel de cómico, ese trastorno del habla desaparece.

“Yo tengo una discapacidad, que es la tartamudez. Muchos no se dan cuenta. No se nota, pero yo lo camuflo para hacerlos reír, pero cuando hablo serio, sí se dan cuenta que sufro de tartamudez. Pero mi hermana se sentía orgullosa de mí. Antes que parta, me dijo, ‘Hermano, estoy orgullosa que estás logrando lo que tú has querido desde muy pequeño’. De eso me siento orgulloso y de mis dos hijos que se sienten orgullosos de ese comediante de la selva”, recordó.

Asimismo, Temis asegura que desde muy pequeño quería ser cómico, pero su trastorno del habla le impedía cumplir su sueño. Sin embargo, un gran amigo le aconsejó que no desistiera de sus metas y que aprendiera a burlarse de sí mismo. “Y desde ese momento yo trato de reírme de mi vida, trato de gozar con mi tartamudez y soy feliz. Gracias a los consejos que me dan los compañeros del arte, estoy logrando muchas cosas importantes en mi vida”.

Los sueños de Sapito

Finalmente, Sapito contó que aún tiene muchos sueños por cumplir. Desea viajar a Europa para hacer reír a los peruanos que viven fuera del país. Además, anhela comprar una casa para que su familia pueda estar cómoda. Pero, más allá de lo material, el cómico ambulante indica que su gran felicidad es sacar risas. “Mi mayor logro es la sonrisa del público que yo causo, la sonrisa que yo causo. Me llenan ese vacío que yo tengo dentro, porque yo soy huérfano desde muy pequeño, no tengo mamá, no tengo papá”, concluyó.



