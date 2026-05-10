Elena Rose llega a Lima para su primer concierto en Perú, programado para el 13 de mayo en el Parque de la Exposición. La artista expresa su emoción por conectar con su público peruano.

Elena Rose llega a Lima para su primer concierto en Perú, programado para el 13 de mayo en el Parque de la Exposición. La artista expresa su emoción por conectar con su público peruano.

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A pocos días de llegar a Lima para ofrecer su primer concierto en Perú, la cantante Andrea Elena Mangiamarchi, conocida artísticamente como Elena Rose, expresó su felicidad por llegar a nuestro país. Asimismo, recordó sus inicios en la música en Venezuela, reflexionó sobre su etapa como compositora y sobre el papel de la música en la escena actual.

Como se recuerda, Elena Rose se reunirá con sus miles de seguidores peruanos en un esperado concierto que promete ser una noche de emociones, romanticismo y grandes éxitos. La cita está pactada para este miércoles 13 de mayo en el anfiteatro del Parque de la Exposición y las entradas se encuentran disponibles a través de Teleticket.

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Elena Rose: “Perú es un país que siempre ha apoyado mi música”

Elena Rose, de 31 años, está a horas de llegar a Lima. La artista venezolana-estadounidense ha manifestado su emoción por visitar nuestro país y compartir con el público peruano, que la ha acompañado desde el inicio de su carrera musical. “Perú es un país que quiero por su constante apoyo a mi música”, expresó emocionada.

“Estoy muy feliz de finalmente encontrarme con mis fans peruanos. Siempre me han demostrado muchísimo cariño en redes sociales y sé que vamos a vivir una noche inolvidable. Perú es un país que tenía muchísimas ganas de conocer”, añadió la artista.

Para este concierto en Lima, Elena Rose ha prometido realizar un recorrido por sus más grandes éxitos, con una puesta en escena moderna y una conexión íntima con sus seguidores. Interpretará temas como 'Caracas en el 2000', 'Me lo merezco', 'Bayamón' y 'Disculpa amiga', canciones que han conectado rápidamente con el público por sus letras honestas y emotivas.

Elena Rose y su faceta como compositora

Por otro lado, Elena Rose contó que estudió periodismo por falta de oportunidades en su país para hacer música. “Siempre quise hacer música pero en Venezuela no había un lugar donde realmente yo pudiera formarme bien. Así que terminé por estudiar Comunicación Social porque era lo que más se le parecía aunque no era el mundo al cual quería dedicarme”, manifestó para Glamour.

La exitosa artista Elena Rose nació en Miami, pero sus padres son venezolanos. Foto: composición Betsy De Los Santos / Instagram

Con una sólida trayectoria en la industria latina, la intérprete venezolana ha trabajado con grandes estrellas internacionales como Daddy Yankee, Rauw Alejandro, Sebastián Yatra y Becky G, participando en la creación de numerosos éxitos que han conquistado las plataformas digitales y los rankings musicales a nivel mundial.

“Yo me siento agradecida de poder hacer música, de poder entregar lo que hago y por poder defender lo que hago. Me tocó ser mujer y eso me hizo más fuerte y eso me exigió mucho más y eso me hizo tener que sobresalir. Es algo que, hoy en día, agradezco más que nada, pero creo que si ya estamos en el punto donde estamos, más bien me enfocaría en seguir reclutando a más mujeres”, sostuvo con firmeza para el medio español.

Además de su faceta como compositora, Elena Rose se ha consolidado como una de las voces femeninas más importantes del pop urbano actual. La artista contó que decidió apostar por su propia voz en plena pandemia, cuando pensó que se iba a acabar el mundo.

“Yo pensé: ‘esto no se puede terminar sin que la gente escuche mi voz, qué horrible’. Fíjate, se tenía que acabar el mundo para que yo me pusiera a cantar. Yo estaba en una zona de confort muy mágica como compositora porque aún había partes de mí que eran mías. Ahora tengo menos partes de mí que son mías. Porque cuando estás adelante, estás mucho más expuesta”, reflexionó la también productora.