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Captain Hollywood, Loft, New Limit y Machito Ponce llegan a Lima: fecha, lugar y entradas para ver a los ídolos de los 90’

El ‘Festival Molan los 90’ regresa a Lima este 2026, ofreciendo una experiencia única con íconos del eurodance. Entre los artistas destacados se encuentran Captain Hollywood, Loft y Daisy Dee, quienes revivirán los grandes éxitos de los 90 en una noche llena de nostalgia y energía.

El ‘Festival Molan los 90’ regresa a Lima el 23 de mayo, ofreciendo una experiencia única con íconos del eurodance en el Parque de la Exposición. Fotos: difusión.
El ‘Festival Molan los 90’ regresa a Lima el 23 de mayo, ofreciendo una experiencia única con íconos del eurodance en el Parque de la Exposición. Fotos: difusión. | Fotos: difusión.

El ‘Festival Molan los 90’ vuelve a la capital peruana. Este sábado 23 de mayo se llevará a cabo la tercera edición de la fiesta noventera más esperada por miles de personas, quienes podrán ver a sus ídolos del eurodance en el anfiteatro del Parque de la Exposición, en pleno corazón del Centro de Lima. Las entradas están disponibles a través de Ticketmaster.

Con una producción de alto nivel y una puesta en escena que revive la época dorada de los 90’, este espectáculo internacional reunirá a figuras clave del género, como Captain Hollywood, Loft, Daisy Dee de Technotronic, New Limit y Machito Ponce, en una noche de nostalgia, energía y clásicos que siguen vigentes en playlists y fiestas retro. 

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Ídolos de los 90’ vuelven al Perú

Capitan Hollywood Project, referente del eurodance de los 90 y autor de himnos como ‘More and More’ y ‘Only with You’, que encendieron las pistas de baile en todo el mundo; se suma a la tercera edición del ‘Festival Molan los 90’. En tanto, Loft será parte del cartel con sus himnos de pista. La agrupación alemana alcanzó gran popularidad con temas como ‘Mallorca’, ‘Summer Summer’ y ‘Hold On’, canciones que se convirtieron en referentes del eurodance tanto en Europa como en Latinoamérica.

Daisy Dee, reconocida como una de las voces icónicas vinculadas al fenómeno Technotronic, traerá al escenario éxitos globales como ‘Pump Up The Jam’, ‘Get Up’ y ‘Move This’, piezas fundamentales del dance noventero que dominaron rankings y discotecas a nivel mundial.

New Limit, grupo español de tecnodance, se suma con clásicos como ‘Smile’ e ‘In My Heart’, temas que mantuvieron presencia constante en radios y compilados europeos, consolidándose como parte del sonido característico del dance de los 90.

Machito Ponce representará la cuota latina del line up. Referente del dance en español, es recordado por éxitos como ‘Ahora Te Voy A Poner A Goza’, ‘Short Dick Man’ y ‘Plástico’, canciones que marcaron una etapa en las pistas de baile de Latinoamérica.

Una noche única que promete transportar al público a la mejor época del dance, reuniendo generaciones en torno a la música que nunca pasó de moda. ‘Molan los 90’ no es solo un festival, es una experiencia que revive recuerdos, emociones y la esencia de toda una década.


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