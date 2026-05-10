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Marcelo Tinelli, expareja de Milett Figueroa, ofreció una entrevista a un medio internacional para hablar de su regreso al periodismo deportivo, específicamente para cubrir el Mundial 2026 desde Estados Unidos. Asimismo, el presentador de televisión fue sorprendido por la entrevistadora, quien le preguntó si tenía una nueva relación semanas después de que se revelara que estaba soltero.

"¿Estás en pareja?", preguntó la periodista de Infobae, a lo que Marcelo Tinelli respondió de manera afirmativa. Cabe recordar que la propia Milett Figueroa confirmó que la relación con el conductor argentino concluyó a fines de marzo.

Marcelo Tinelli volvió a ilusionarse

En los últimos días, Marcelo Tinelli ha alimentado los rumores de que inició un romance con Rossana Almeyda con publicaciones en las que se muestra muy feliz compartiendo momentos con su paisana. Incluso, la ha etiquetado en algunas de sus historias.

"Estoy conociendo a alguien. Una mujer divina, que me hace mucho bien. Siento que nos hacemos bien. Estamos en el arranque de algo y digo: ‘una linda relación’", manifestó el presentador argentino de 66 años.

Tinelli y Rossana Almeyda están juntos.

Por otro lado, Marcelo Tinelli desmintió que Pampita, excompañera de trabajo de Milett Figueroa, hubiera sido la artífice de que iniciara una relación con su nueva pareja. "Nunca fue ‘celestina’ mía, de nada", acotó.

Las reacciones no tardaron en llegar y varios usuarios recordaron a la actriz y modelo peruana. "Hasta hace unos días le decía ‘te amo’ a Milett", "Por Dios… Se vino abajo mal este hombre. Una mujer divina. Hace unos meses salió con Millet comiendo fideos y decía que era su mujer ideal", "Dejo de creer en amor. Era la pareja hermosa con Milett" y "Me quedo con Milett, mucho más linda", fueron algunos comentarios de usuarios de Instagram.