HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     
Espectáculos

Samantha Batallanos echa a Marcelo Tinelli y revela coqueteos cuando estaba con Milett Figueroa: “Ella juraba que él le era fiel”

Samantha Batallanos expuso conductas supuestamente inapropiadas de Marcelo Tinelli cuando aún estaba con Milett Figueroa. "Él ya pasó de moda en todo sentido", dijo.


Samantha Batallanos sobre Marcelo Tinelli: "Él ya pasó de moda en todo sentido".
Samantha Batallanos sobre Marcelo Tinelli: "Él ya pasó de moda en todo sentido".
Escuchar
Resumen
Compartir

La ruptura de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli sigue sacando chispas. Mientras varios conductores argentinos han intentado desprestigiar a la actriz, otras figuras del espectáculo de nuestro país no han dudado en sacar cara por la peruana. Ese es el caso de Samantha Batallanos, quien aseguró que ella merece estar con alguien mejor que el presentador extranjero.

Según la versión de Samantha Batallanos, el conductor argentino Marcelo Tinelli se contactó con ella mediante redes sociales y hasta le coqueteó, a pesar de que mantenía un romance con Milett Figueroa.

PUEDES VER: ¡Olvidó a Milett Figueroa! Marcelo Tinelli no oculta su amor por su nueva novia, Rossana Almeyda, y revela por qué no la puede oficializar

lr.pe

Samantha Batallanos echa a Marcelo Tinelli

En declaraciones para las cámaras de 'Arriba mi gente', Samantha Batallanos reveló que Marcelo Tinelli la siguió en redes sociales y trató de llamar su atención en más de una oportunidad. “Me puso corazones en las historias y me siguió. Milett aseguraba que él le era fiel”, dijo entre risas.

Asimismo, no dudó en darle consejos a la actriz, que forma parte del elenco de la película 'La gran sangre: ojo por ojo'. “Ella debería estar con un chico más acorde a su edad, más regio, no con un señor que ya pasó de moda en todo sentido”, añadió.

Samantha Batallanos no es la única que ha salido a defender a Milett Figueroa. El productor de eventos Giancarlo Cossio, quien asegura ser el mejor amigo de la actriz, contó en su pódcast 'Por no decirlo' que las pertenencias de la peruana aún están en la casa de Marcelo Tinelli. Por esa razón, se dirigió al presentador argentino para exigirle que se las devuelva y dejó entrever que él las habría retenido tras el fin de la relación.

“Escúchame Marcelo Tinelli. Puedes mandarle sus cositas a mi amiga porque ha dejado todo en tu casa. Así como la payasa esa que entró (Rossana Almeyda), sabía que Milett estaba allí. Así que puedes mandárselo”, sostuvo Giancarlo Cossio.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Amigo de Milett Figueroa le exige a Marcelo Tinelli devolver las cosas de la actriz peruana: “Ha dejado todo en tu casa”

Amigo de Milett Figueroa le exige a Marcelo Tinelli devolver las cosas de la actriz peruana: “Ha dejado todo en tu casa”

LEER MÁS
Amigo de Milett Figueroa revela la dura medida que ella tomó contra Marcelo Tinelli tras terminar su relación: "Si contara todo lo que le has hecho"

Amigo de Milett Figueroa revela la dura medida que ella tomó contra Marcelo Tinelli tras terminar su relación: "Si contara todo lo que le has hecho"

LEER MÁS
¡Olvidó a Milett Figueroa! Marcelo Tinelli no oculta su amor por su nueva novia, Rossana Almeyda, y revela por qué no la puede oficializar

¡Olvidó a Milett Figueroa! Marcelo Tinelli no oculta su amor por su nueva novia, Rossana Almeyda, y revela por qué no la puede oficializar

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
André Silva impacta al confesar atracción por famosa actriz tras su ruptura con hija de Michelle Alexander: “Tengo una historia con ella”

André Silva impacta al confesar atracción por famosa actriz tras su ruptura con hija de Michelle Alexander: “Tengo una historia con ella”

LEER MÁS
Actriz Emilia Drago desata revuelo al anunciar a nuevo integrante de su familia junto a su esposo Diego Lombardi: “Nos pedían al hermanito”

Actriz Emilia Drago desata revuelo al anunciar a nuevo integrante de su familia junto a su esposo Diego Lombardi: “Nos pedían al hermanito”

LEER MÁS
Vasco Madueño revela cómo se lleva con su padre Guillermo Dávila tras la muerte de su madre: “Nos tenemos el uno para el otro”

Vasco Madueño revela cómo se lleva con su padre Guillermo Dávila tras la muerte de su madre: “Nos tenemos el uno para el otro”

LEER MÁS
Amigo de Milett Figueroa le exige a Marcelo Tinelli devolver las cosas de la actriz peruana: “Ha dejado todo en tu casa”

Amigo de Milett Figueroa le exige a Marcelo Tinelli devolver las cosas de la actriz peruana: “Ha dejado todo en tu casa”

LEER MÁS
Rebeca Escribens rechaza trabajar con Christian Domínguez y advierte que dejará el programa si él ingresa: “Yo conozco a Melanie desde hace muchos años”

Rebeca Escribens rechaza trabajar con Christian Domínguez y advierte que dejará el programa si él ingresa: “Yo conozco a Melanie desde hace muchos años”

LEER MÁS
¿Qué pasó con Patty Wong, la exmodelo de ‘R con Erre‘ que destacó en pandemia pero desapareció tras revelarse impactante deuda?

¿Qué pasó con Patty Wong, la exmodelo de ‘R con Erre‘ que destacó en pandemia pero desapareció tras revelarse impactante deuda?

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
ALBUM PANINI MUNDIAL 2026: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + paquetón DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

Panini

ALBUM PANINI MUNDIAL 2026: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + paquetón DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025