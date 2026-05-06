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La ruptura de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli sigue sacando chispas. Mientras varios conductores argentinos han intentado desprestigiar a la actriz, otras figuras del espectáculo de nuestro país no han dudado en sacar cara por la peruana. Ese es el caso de Samantha Batallanos, quien aseguró que ella merece estar con alguien mejor que el presentador extranjero.

Según la versión de Samantha Batallanos, el conductor argentino Marcelo Tinelli se contactó con ella mediante redes sociales y hasta le coqueteó, a pesar de que mantenía un romance con Milett Figueroa.

Samantha Batallanos echa a Marcelo Tinelli

En declaraciones para las cámaras de 'Arriba mi gente', Samantha Batallanos reveló que Marcelo Tinelli la siguió en redes sociales y trató de llamar su atención en más de una oportunidad. “Me puso corazones en las historias y me siguió. Milett aseguraba que él le era fiel”, dijo entre risas.

Asimismo, no dudó en darle consejos a la actriz, que forma parte del elenco de la película 'La gran sangre: ojo por ojo'. “Ella debería estar con un chico más acorde a su edad, más regio, no con un señor que ya pasó de moda en todo sentido”, añadió.

Samantha Batallanos no es la única que ha salido a defender a Milett Figueroa. El productor de eventos Giancarlo Cossio, quien asegura ser el mejor amigo de la actriz, contó en su pódcast 'Por no decirlo' que las pertenencias de la peruana aún están en la casa de Marcelo Tinelli. Por esa razón, se dirigió al presentador argentino para exigirle que se las devuelva y dejó entrever que él las habría retenido tras el fin de la relación.

“Escúchame Marcelo Tinelli. Puedes mandarle sus cositas a mi amiga porque ha dejado todo en tu casa. Así como la payasa esa que entró (Rossana Almeyda), sabía que Milett estaba allí. Así que puedes mandárselo”, sostuvo Giancarlo Cossio.