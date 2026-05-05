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Amigo de Milett Figueroa revela la dura medida que ella tomó contra Marcelo Tinelli tras terminar su relación: "Si contara todo lo que le has hecho"

Giancarlo Cossio, amigo de Milett Figueroa, asegura que la modelo está decepcionada tras su ruptura con Marcelo Tinelli y retó al conductor argentino a que salga a defenderla de los ataques.

Milett Figueroa terminó con Marcelo Tinelli tras más de dos años de relación. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Milett Figueroa terminó con Marcelo Tinelli tras más de dos años de relación. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
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La situación sentimental de Milett Figueroa vuelve a ocupar titulares tras nuevas declaraciones de su entorno cercano, luego de confirmarse el fin de su relación con el conductor argentino Marcelo Tinelli. En esta ocasión, fue su amigo y mánager Giancarlo Cossio quien expuso detalles sobre el estado emocional que estaría atravesando la modelo peruana.

Las declaraciones fueron compartidas en el pódcast 'XNo decirlo', donde se abordó el impacto personal que ha dejado la ruptura. Según el testimonio difundido, la exchica reality estaría atravesando un momento de fuerte carga emocional, con decisiones que reflejan un quiebre definitivo en esta etapa de su vida sentimental.

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Amigo de Milett Figueroa critica a Marcelo Tinelli

El amigo de Milett Figueroa, Giancarlo Cossio, no solo describió el estado anímico de la modelo, sino que también lanzó duras críticas a Marcelo Tinelli, al cuestionar su comportamiento durante el desarrollo de la relación y la exposición mediática del romance.

Cossio aseguró que la actriz ha vivido este proceso de manera intensa y dolorosa, llegando a describir su situación con una frase que generó impacto: “Milett ahorita está viviendo su velorio, nada más y yo la dejo. Su luto, obviamente decepcionada de un hombre... Me tengo que amarrar la lengua”.

En su intervención, también expresó fuertes cuestionamientos hacia el conductor argentino, dejando entrever su molestia por la forma en que, según su versión, se manejó la relación en el ámbito público. Entre sus declaraciones más contundentes se escuchó: “Si vas a hacer las pendejad**, hazlas bien... Es tan bajo lo que estás haciendo, Marcelo... ¿Por qué no sale y para el coche? No entiendo. Si yo contara todo lo que le has hecho…”, expresó.

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Milett Figueroa cambió de número de celular tras terminar con Marcelo Tinelli

Otro de los puntos revelados por Giancarlo Cossio fue una decisión personal que habría tomado Milett Figueroa tras la ruptura con Marcelo Tinelli. Según el representante, la modelo habría optado por cambiar de número de celular, una medida que interpretó como un cierre definitivo del vínculo.

El entorno cercano sostiene que esta acción estaría relacionada con la necesidad de cortar la comunicación y avanzar en su proceso emocional. "¿Tú crees que va a volver?) Jamás. No sé ya Milett ha cambiado de número, con eso te digo todo...", expresó. Además, recalcó que si la modelo aún mantiene fotos en sus redes sociales con el argentino es por contrato con Amazon Prime.

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